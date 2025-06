Der Vorhang ist in der Bezirksliga der Jugendfußballer nach einer langen intensiven Saison gefallen. Bei den D-Junioren schlossen die JSG Rhein-Taunus und die JSG Aar auf den Plätzen 7 und 8 ab.

A-Junioren

JSG Hachenburger Westerwald – JSG Mühlbachtal 8:3 (3:3). Mit dem „letzten Aufgebot“ gastierten die Mühlbachtaler auf dem Kunstrasen an der Hachenburger Lohmühle. Dabei halfen zwei B-Jugendliche aus, um überhaupt spielfähig zu sein. „Daher überrascht das Endergebnis zwar nicht, ist aber zu hoch ausgefallen“, bilanzierte Mühlbachtals Betreuer Klaus Hendlinger, der sogar von einer anfänglichen Überlegenheit seines Teams sprach. „Bis zur Pause haben wir das Spiel ausgeglichen gestaltet. Danach schwanden bei unseren Jungs aber zusehends die Kräfte.“ In die Schützenliste trugen sich Till Scheid (6., 28.) und Sadat Hajrullahu (45.+1) ein. Mit 30 Zählern schafften die Mühlbachtaler als Tabellenzehnter den Klassenverbleib

B-Junioren

JSG Siegtal/Heller – JSG Mühlbachtal 2:0 (0:0). Bei strömendem Regen auf dem Rasen in Kirchen an der Sieg gehörten die ersten 20 Minuten den Gastgebern, die zu einigen Tormöglichkeiten kamen. Aber die vielbeinige Defensive der Gäste und Torwart Finn Klos meisterten im Verbund einige brenzlige Situationen. In der Folge konnten sich die Gäste vom „Blauen Ländchen“ etwas befreien und näherten sich dem gegnerischen Tor an.Beim vermeintlichen 0:1 durch André Birnbaum nach toller Vorlage JonasSchmidts hatte der Schiedsrichter eine Abseitsposition ausgemacht. „Eine sehr strittige Entscheidung“, befand Mühlbachtals scheidender Coach Patrik Klos. Im direkten Gegenzug gerieten die Mühlbachtaler in Rückstand, der kurz darauf anwuchs. Danach fehlte der JSG Mühlbachtal die letzte Konsequenz und Entschlossenheit beim Torabschluss, sodass es beim 2:0 blieb.„Wir mussten krankheitsbedingt die weiteste Auswärtsfahrt mit 11 Mann antreten. Die Jungs knüpften zwar an die Leistungen der vorangegangenen Wochen an, aber Tore wie das 0:1 darfst Du nicht kassieren, ansonsten wäre ein Punktgewinn möglich gewesen. Allerdings kein Vorwurf an die Jungs. Was sie auch in dieser Saison geleistet und wie sie zusammengehalten haben war überragend“, so Patrik Klos, der nun dem Kreispokal-Halbfinale gegen die eigene Reserve am kommenden Samstag in Holzhausen entgegenblickt. „Mal schauen, was wir noch im Tank haben.“ Torfolge: 1:0 Finn Luca Heß (49.), 2:0 Moritz Spies (54.).

JSG Lahn – JSG Kreuzberg-Rossbach. Ohne zu kicken kassierte die JSG Lahn drei Zähler ein, da der Gast schon vor geraumer Zeit seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte. Mit Rang sieben schlossen die Lahner die Runde als bester Kreisvertreter ab.

C-Junioren

JFV Oberwesterwald – JSG Mühlbachtal abgebrochen. Wegen heftiger Regenfälle konnte die Partie in Elsoff nicht zu Ende gespielt werden. Ob die abgestiegenen Mühlbachtaler nochmals in den Westerwald fahren ist fraglich.

JSG Aar – JSG Lahn 4:0 (3:0). Früh war das Kreisderby in Hahnstätten zugunsten der gut aufgelegten Einheimischen entschieden. Die Jungs von der Aar erwischten einen Blitzstart, von dem sich der Gast aus Diez und Umgebung nicht mehr erholte. Beide erreichten unterdessen ihr gestecktes Ziel: Die JSG Aar beendet die Runde als respektabler Fünftplatzierter, die JSG Lahn bleibt als Neunter ebenfalls Bezirksligist. Torfolge: 1:0 Luca Thiels (3.), 2:0 Armin Softic (8.), 3:0 Luca Thiels (26.), 1:0 Leon Fabrice Hennemann (47.).

D-Junioren

Eisbachtaler Sportfreunde U12 – JSG Rhein-Taunus 4:0 (1:0). Deutlich unter Wert wurde die JSG in Nentershausen vom spielstarken Bezirksmeister bezwungen. Erst in der Schlussphase wurde es deutlich für den jüngeren Jahrgang des Oberligisten. „Unsere Jungs haben sich super aus der Affäre gezogen und das Spiel sehr lange offen gehalten“, zollte JSG-Co-Trainer Sven Schneider seinem Team großes Lob. Torfolge: 1:0 Frederik Wagner (20.), 2:0 Lennart Sander (55.), 3:0 Eigentor (56.), 4:0 Frederik Wagner (60.).

SV Rheinbreitbach II – JSG Aar 0:3 (0:1). Nach einer unerwarteten 0:1-Schlappe im Kreispokal bei der JSG Lahn ließ der bärenstarke MoritzLoos zwischen den Pfosten der JSG die Reserve schier verzweifelnund hielt die jungs von der Aar zunächst im Spiel. Nach Wiederanpfiff waren die Talente aus Hahnstätten und Umgebung wacher und aktiver. Levi Trinker sorgte per Hattrick für die notwendigen Treffer und rangiert abschließend in der Schützenliste mit 30 Toren unter den Top 3. „Ein grandioser Wert für unsere kleine Spielgemeinschaft“, kommentierte JSG-Trainer Volkan Bogazliyan. Torfolge: 0:1, 0:2, 0:3 alle Levi Trinker (29., 43., 49.).