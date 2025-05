Am Samstag können die B-Junioren des SC Idar-Oberstein Jugendfußball-Geschichte im Kreis Birkenfeld schreiben und in die Regionalliga aufsteigen. In Dudenhofen haben sie Matchball.

Noch sind die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein nicht Verbandsliga-Meister und Aufsteiger in die Regionalliga. Aber am Samstag hat das Team von Trainer Marco Reich und Co-Trainer Philipp Schneider, die gerade von Christian Schwinn unterstützt werden, Matchball.

Der Ludwigshafener SC machte dem SC am Sonntag vorläufig noch einmal einen Strich durch den Meisterplan. Der LSC gewann beim FK Pirmasens und setzte die Idarer Jungs damit unter Druck. Gegen den SV Viktoria Herxheim musste ein Sieg her, um wieder an den Ludwigshafenern vorbeizuziehen und mit einem Zähler Vorsprung in den letzten Spieltag zu gehen.

Letzter Schritt beim JFV Ganerb

Unterstützt von der Oberligamannschaft, die gerade selbst gegen Herxheim gespielt und dabei den Klassenverbleib perfekt gemacht hatte, hielten die SC-Jungs dem Druck problemlos stand. „Der ersatzgeschwächte Gegner hatte von Anfang an keine Chance“, stellte Marco Reich fest. Zur Pause hieß es bereits 4:0. Ramon von Onderza (10./24.), Ron Reich (12.) und Hannes Fickinger (37.) trafen. Angelo Luciano (49.), Reich (55.) und Segadipa Moussa Magassa (76.) erhöhten. Marco Reich freute sich besonders über die beiden Traumtore von Hannes Fickinger, der nach herrlichem Solo getroffen hatte, und Angelo Luciano, der die Kugel per Fallrückzieher versenkte. „Nach dem Klassenerhalt der ersten Mannschaft war das ein toller Tag für uns alle“, betonte Marco Reich.

Den letzten Schritt möchten die B-Junioren des SC nun am Samstag gehen. Das Team gastiert um 16 Uhr beim JFV Ganerb au dem Gelände des FV Dudenhofen. Mit einem Sieg sind die Idarer Jungs Meister und der Verein spielt in der kommenden Spielzeit in der B-Junioren-Regionalliga. „Das wäre ganz toll für die Mannschaft. Sie würde dann Jugendfußballgeschichte schreiben“, sagt Christian Schwinn. Sollten die Idarer beim Kellerkind verlieren, müssten sie hoffen, dass auch der Ludwigshafener SC patzt. Der spielt einen Tag später beim Vorletzten TSG Pfeddersheim.