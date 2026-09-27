Eine Trainerfortbildung vor Ort? Kein Problem, der Talente-Stützpunkt in Winzenheim bietet den Coaches der Region am Montag an, sich auf den neuesten Stand zu bringen.
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Der Talente-Stützpunkt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Winzenheim lädt am Montag um 18 Uhr zu seinem Trainerdialog ein. Dabei dreht sich dieses Mal alles um das Thema Abwehrverhalten.„Das ist der zehnte Trainerdialog nach dem aktuellen Muster. Wenn ein Trainer bei allen Einheiten dabei gewesen wäre, hätte er genug Material, um die ganze Saison über ein attraktives Training anzubieten“, sagt Patrick Joerg, einer der Coaches am Stützpunkt.