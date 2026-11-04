U17 des SC Idar schlägt FKP Torwart Felix Waldt liefert zwei Vorlagen zum 4:0-Sieg Sascha Nicolay 04.11.2026, 12:45 Uhr

i Felix Waldt beherrscht nicht nur Torwart-Techniken. Der Schlussmann der B-Junioren des SC Idar-Oberstein verfügt auch über einen ordentlichen „Bumms“ im Bein, wie er mit zwei Torvorlagen beeim 4:0-Sieg im Pokal gegen den FK Pirmasens demonstrierte. Stefan Ding

Mit einer starken Mannschaftsleistung sind die B-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen den FK Pirmasens ins Viertelfinale des Verbandspokals eingezogen. Bemerkenswert: Der SC-Keeper war an zwei Treffern beteiligt.

Mit einer überzeugenden Leistung haben die B-Junioren des SC Idar-Oberstein das Viertelfinale im Fußball-Verbandspokal erreicht. Gegen den FK Pirmasens gewannen die Jungs des Trainerduos Alexis Currier und Mathias Währisch 4:0 (2:0). Die Coaches hatten von ihrem Team gefordert, sicher zu stehen und idealerweise kein Gegentor zuzulassen.







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