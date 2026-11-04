Mit einer starken Mannschaftsleistung sind die B-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen den FK Pirmasens ins Viertelfinale des Verbandspokals eingezogen. Bemerkenswert: Der SC-Keeper war an zwei Treffern beteiligt.
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Mit einer überzeugenden Leistung haben die B-Junioren des SC Idar-Oberstein das Viertelfinale im Fußball-Verbandspokal erreicht. Gegen den FK Pirmasens gewannen die Jungs des Trainerduos Alexis Currier und Mathias Währisch 4:0 (2:0). Die Coaches hatten von ihrem Team gefordert, sicher zu stehen und idealerweise kein Gegentor zuzulassen.