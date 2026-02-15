B-Jugend des SC Idar verliert Torwart böse verletzt und Ärger über den Linienrichter Sascha Nicolay 15.02.2026, 16:40 Uhr

i Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein (schwarze Trikots) kassierten gegen die JFG Schaumberg-Prims eine 2:3-Heimniederlage. Dabei hatten die Jungs von Trainer Christian Schwinn 2:1 geführt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das war ein gebrauchter Tag für die Regionalliga-U17 des SC Idar-Oberstein. Nicht nur, dass sie gegen die JFG Schaumberg-Prims unterlag – sie verlor auch ihre Nummer eins, Jonas Eberwein, der mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste.

Christian Schwinn war sauer: „Der Ball war mindestens 30 Zentimeter im Aus, und der hebt einfach die Fahne nicht, obwohl es direkt vor ihm war“, schimpfte der Trainer der B-Junioren des SC Idar-Oberstein über den Linienrichter. Dass der Schiedsrichter-Assistent im Regionalliga-Duell mit der JFG Schaumberg-Prims die Fahne unten ließ, entpuppte sich als spielentscheidend, denn so kassierte der SC das 2:2 – und zwar unmittelbar, nachdem er durch ...







