Fußball-Bezirksliga: Torhüter Matteo Fuchs und Nik Bretz prägen Derby Stefan Nink 20.04.2026, 13:05 Uhr

i Katzenelnbogens Carlo Wöll schirmt hier geschickt den Ball gegen Till Schanzenberger von der JSG Lahn ab. Nach 60 Minuten hieß es am Hellenhahn 1:1. Andreas Hergenhahn

Entspannt können die heimischen Nachwuchsfußballer dem Rest der Runde entgegensehen. Denn durch die Einführung der „Meldeliga“ in der kommenden Saison ist Abstiegsgefahr mittlerweile ein Fremdwort.

Mit einem leistungsgerechten 1:1 haben die D-Jugendlichen des TuS KK und der JSG Lahn ihren Platz im Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga gefestigt. Bei den C-Jugendlichen ist die Mannschaft der JSG Bad Ems-Nassau bisher bester Kreisvertreter, bei den D-Junioren spielt die JSG Rhein-Taunus aus heimischer Sicht weiter die erste Geige.







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