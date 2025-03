Anders als die A-Junioren haben es die B-Jugend-Fußballer des SC Idar-Oberstein ins Halbfinale des Verbandspokals geschafft. Im Viertelfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Reich letztlich sicher 4:0 bei Landesligist TSG Bretzenheim durch.

Samuel Michel brachte die Idarer gegen einen top motivierten Kontrahenten schnell 1:0 in Führung (3.). Rasch nach dem Seitenwechsel erhöhte Ron Reich per Elfmeter auf 2:0 (46.). Moritz Hexamer (68.) und Ramon von Ondarza (80.) schraubten das Resultat in der Schlussphase auf 4:0.

Meine Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt und gegen einen guten Gegner die Tore zu perfekten Zeitpunkten geschossen“, sagte Marco Reich. Im Halbfinale empfängt das SC-Team am Mittwoch, 9. April, Verbandsliga-Mitstreiter FK Pirmasens. Beim FKP gewann das Reich-Team unlängst 4:2. Die Chancen für das Finale stehen also nicht schlecht.

Am Sonntag (11 Uhr) sind die SC-Jungs wieder in der Verbandsliga dran. Ihr Gastgeber ist der VfR Frankenthal.