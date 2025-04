Alle Westerwälder Nachwuchsteams waren am Wochenende in der Fußball-Regionalliga Einsatz. Dabei lief es bei den meisten alles andere als rund.

Für die Westerwälder Teams gab es am Wochenende in den Junioren-Regionalligen keinen Sieg zu holen. Die Wolfsteiner B-Junioren konnten sich immerhin ein Unentschieden erkämpfen, genauso die Eisbachtaler C-Junioren.

A-Jugend, Regionalliga

JFG Schaumberg-Prims – Spvgg EGC Wirges 3:0 (1:0). „Ich kann der Mannschaft keinen richtigen Vorwurf machen. Wir hatten genau elf fitte Feldspieler und zwei Jungs, die uns aus der zweiten Mannschaft unterstützt haben“, erklärte der Wirgeser Trainer Yannick Schmidt. „Das war sehr schwer zu kompensieren. Dafür haben wir es eigentlich gut gemacht. Wir haben es aber leider verpasst, den Ausgleich zu machen. Nach dem 0:2 war das Spiel dann gelaufen. Wir schauen jetzt auf das Spiel gegen Marienborn, in dem wir wieder mehr Spieler zur Verfügung haben“, betonte Schmidt. Tore: 1:0, 2:0 Anestis Tyriakidis (7., 52.), 3:0 Adrian Noel Hene (83.).

Spfr Eisbachtal – SV Viktoria Herxheim 2:4 (0:1). „Wir waren eigentlich sehr gut im Spiel, hatten drei große Chancen, in Führung zu gehen, und kriegen dann mal wieder ein Tor nach einer Ecke. So gehen wir völlig unverdient mit 0:1 in die Pause“, war Eisbachtals Trainer Thomas Remark bedient. „Wir kommen aus der Halbzeit und bekommen aus dem Nichts zwei Tore in drei Minuten. Wir haben einfach schlecht verteidigt“, fand der Ex-Profi klare Worte. „Dennoch haben wir Moral bewiesen und hätten das Spiel auch ausgleichen können. Dann kriegen wir wieder einen einfachen Standard. Da fehlen mir die Worte. Wir müssen unbedingt noch weitere Punkte holen, um auch nächstes Jahr in der Regionalliga zu spielen“, betonte Remark. Tore: 0:1 Jan Hoffmann (20.), 0:2 Abimbola Mathew Aiyepeku (46.), 0:3 Bastian Jasper Sommer (48.), 1:3 Silas Held (52.), 2:3 Mads Wöltge (72.), 2:4 Sommer (75.).

B-Jugend, Regionalliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Rot-Weiß Koblenz 1:1 (1:0). „Am Ende ist das 1:1 ein gerechtes Ergebnis. Beide Mannschaften hätten das Spiel aber zu ihren Gunsten entscheiden können“, erklärte Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke. „Wir müssen uns jetzt auf die zwei anstehenden Englischen Wochen fokussieren“, betonte er. Tore: 1:0 Felix Hellinghausen (30.), 1:1 (62.).

TuS Koblenz – Spfr Eisbachtal 7:1 (1:0). „In der ersten Halbzeit waren wir gut drin und hatten auch einige Chancen. Koblenz wurde nur durch lange Bälle gefährlich“, erklärte der Eisbachtaler Trainer Adrian Schmidt. „Vielleicht habe ich die Jungs in der Kabine ein bisschen überfordert mit Anweisungen. Trotzdem darf das nicht passieren, dass wir uns so abschießen lassen. Ich nehme sowohl mich als auch die Mannschaft in die Pflicht“, betonte er nach der Begegnung. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Daryl Cyriac Kunze (14., 43., 48.), 4:0 Maximilian Buchheit (54.), 5:0 Jona Wolf (59.), 6:0 Kian Berg (65.), 7:0 Jona Wolf (69.), 7:1 Arjeton Thaqi (79.).

C-Jugend, Regionalliga

Ludwigshafener SC – Spfr Eisbachtal 2:2 (0:1). „Wir waren hochmotiviert und hatten richtig Bock auf das Spiel“, blickte Eisbachtals Trainer Leutrim Hoti zurück. „Wir sind zweimal in Führung gegangen, der Gegner hat aber Moral bewiesen und hat sich jeweils zurückgekämpft. Am Ende war das 2:2 ein leistungsgerechtes Ergebnis. Den Sieg hätten wir trotzdem gerne mitgenommen“, betonte er. Tore: 0:1 Nils Christian Herbst (17.), 1:1 (40.), 1:2 Alexander Held (49.), 2:2 (57.).

Spvgg EGC Wirges – TuS Koblenz 1:4 (0:1). „Das Resultat entspricht nicht dem, was auf dem Platz zu sehen war. Wir haben meiner Meinung nach einen ziemlich guten Auftritt hingelegt“, erklärte der Wirgeser Trainer Danijel Simakovic nach der Begegnung. „Ich mache den Jungs keine Vorwürfe, wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt und hatten kein Spielglück“, betonte der EGC-Coach. Tore: 0:1 Arda Basibüyük (16.), 0:2 Mattis Schug (43.), 1:2 Lukas Kaspers (47.), 1:3 Jannis Engers (52.), 1:4 Schug (54.).