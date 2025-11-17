BIR-Landesligisten erfolgeich Tolles Fairplay von SC-Verteidiger Mateo Gauner Florian Tuschner 17.11.2025, 16:39 Uhr

Henning Frinke von den D-Junioren des SC Idar-Oberstein war der Torschütze des Tages aus BIR-Sicht in den Jugend-Landesligisten. Er netzte gleich in der ersten Minute und dann noch zwei weitere Male.

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Landesliga-Jugendfußballern aus dem Kreis Birkenfeld. Nur die C2-Junioren des SC Idar-Oberstein konnten nicht punkten. Den höchsten Sieg des Tages fuhren die A.Jugendlichen des SC Birkenfeld ein.A-Junioren: TuS Hohenecken – SC Birkenfeld 1:9 (0:4).







