Tolle Reaktion bringt die Tabellenführung

Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben die Gunst der Stunde genutzt und nach der deutlichen Niederlage des bisherigen Spitzenreiters TSV Gau-Odernheim die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen. Die C-Junioren spielten im Derby remis.

Wie die B-Junioren haben auch die A-Junioren des SC Ida-Oberstein die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga übernommen und liegen auf Kurs in Richtung Regionalliga. Die C-Junioren des Vereins mussten sich dagegen mit einem 2:2 im Nahe-Derby in Meisenheim bei der JSG Nahe-Glan begnügen.

Einen prima Start in die Rückrunde erwischten die A-Junioren bei ihrem 5:2 Auswärtssieg beim Ludwigshafener SC II. In einer zerfahrenen ersten Halbzeit begannen die Jungs von Trainer Stephan Holländer und seinem „Co“ Dominik Bauer ideal. Henri Schneider spielte einen tollen Pass in den Lauf seines Bruders Paul und der netzte zum frühen 0:1 (3). Ugur Kocak glich aber relativ rasch aus (22.). Nur vier Minuten später sorgte der Schiedsrichter für fassungslose Gesichter beim SC, als er nach einem Eckball der Gastgeber aus dem Nichts auf Strafstoß entschied. Erind Pangjaj traf zum 2:1 für die Gastgeber. Mit dem Pausenpfiff gelang Maik Kohlhaas nach Eckball von Mike Fischer aber der wichtige 2:2-Ausgleich.

Personelle und taktische Umstellungen fruchten

Die Pause nutzte Trainer Holländer, um personell und taktisch umzustellen. Nur vier Minuten nach der Pause besorgte Paul Schneider nach Zuspiel von Fabio Blum das 3:2 für den SC. Von da an kontrollierten die SC-Jungs das Match komplett, ließen keinen einzigen Torschuss mehr zu und erspielten sich ihrerseits immer wieder gute Chancen. Eine schöne Flanke von Paul Schneider köpfte Lenny Becker zum 4:2 in die Maschen. Den Schlusspunkt setzte Torjäger Jelle Lang nach toller Kombination.

„Wir haben im zweiten Durchgang eine tolle Reaktion gezeigt und letztendlich verdient gewonnen“, sagte Holländer und ergänzte: „Es zeichnet die Mannschaft aus, Rückschläge wegzustecken und immer noch eine Schippe drauflegen zu können.“ Weil der TSV Gau-Odernheim, der härteste Konkurrent der Idarer in Offenbach 0:4 verlor, übernahmen die A-Junioren aus dem Haag die Tabellenführung. Allerdings droht schon am Wochenende wieder der Verlust des Spitzenplatzes, denn während der SC spielfrei ist, empfängt Gau-Odernheim Schlusslicht TuS Knittelsheim.

Personell gebeutelte C-Junioren des SC Idar gehen zweimal in Führung

Mit einem Unentschieden sind dagegen die C-Junioren des SC in die Rückrunde gestartet. Bei der JSG Nahe-Glan in Meisenheim gab es ein 2:2. Dabei fielen alle Tore nach Standardsituationen. Die von Wolfgang Krins und Jürgen Meyer trainierten Idarer waren wegen des Fehlens einige Stammspieler mit zahlreichen personellen Umstellungen angetreten. Und die machten sich bemerkbar. Die JSG Nahe-Glan kam besser ins Spiel. Erst nach gut 20 Minuten übernahm das SC-Team die Kontrolle. „Das war unsere beste Phase im Spiel, in der wir uns auch mit der Führung belohnt haben“, stellte Coach Krins fest. Arthur Roos köpfte einen Freistoß von Jan Komarow ein. „Wir haben danach vergessen, die Führung auszubauen“, analysierte Krins.

Vardan Movsisyan glich prompt aus (54.). Acht Minuten später brachte Jan Komarow mit einem Freistoß den SC erneut in Führung. Es dauerte allerdings keine zwei Minuten, da zogen die Platzherren durch Adrian Beles wieder gleich.