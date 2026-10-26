Das hatten sich die B-Junioren des SC Idar-Oberstein anders vorgestellt. Gegen Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück war eigentlich ein Sieg eingeplant, doch am Ende waren die Idarer froh, wenigstens einen Punkt ergattert zu haben.
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Eine Ecke, zwei Kopfballaktionen, das 0:1 – und für die B-Junioren des SC Idar-Oberstein begann ein mühsamer Abend. Gegen Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück lief der SC in der Regionalliga bis kurz vor Schluss einem Rückstand hinterher. Tjorven Kronenberger rettete mit seinem Treffer zum 1:1 (0:1) wenigstens einen Punkt.