U17 des SC Idar stolpert Tjorven Kronenberger rettet wenigstens einen Punkt Florian Unckrich 26.10.2026, 13:30 Uhr

i Symbolbild dpa

Das hatten sich die B-Junioren des SC Idar-Oberstein anders vorgestellt. Gegen Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück war eigentlich ein Sieg eingeplant, doch am Ende waren die Idarer froh, wenigstens einen Punkt ergattert zu haben.

Eine Ecke, zwei Kopfballaktionen, das 0:1 – und für die B-Junioren des SC Idar-Oberstein begann ein mühsamer Abend. Gegen Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück lief der SC in der Regionalliga bis kurz vor Schluss einem Rückstand hinterher. Tjorven Kronenberger rettete mit seinem Treffer zum 1:1 (0:1) wenigstens einen Punkt.







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