In allerbester Torlaune auf fremdem Bezirksliga-Terrain: Trainer und Betreuer der B-Junioren der JSG Mühlbachtal sowie der C-Jugendlichen der JSG Bad Ems-Nassau kamen mit dem Notieren ihrer Schützen kaum hinterher.

Derbysieg vor dem nächsten Nachbarschaftsduell: Die D-Junioren der JSG Lahn erwiesen sich beim 4:0-Erfolg gegen die JSG Aar als ungemein effektiv. Der TuS KK, der am nächsten Freitag seine Visitenkarte am Lahnblick abgibt, trotzte der Eisbachtaler U12 ein tolles 1:1 ab, die B-Junioren der JSG Mühlbachtal brachten passend zum Heimatfest in Singhofen einen 8:1-Triumph aus Oberbieber mit ins Blaue Ländchen, zweistellig gewann gar die U15 der JSG Bad Ems-Nassau bei Schlusslicht Wisserland.

B-Junioren

VfL Oberbieber – JSG Mühlbachtal 1:8 (0:4). „Die Jungs waren überragend und haben ein nahezu perfektes Spiel gemacht, als Trainer gibt es da wirklich nichts zu meckern“, war JSG-Trainer Anwar Zin nach dem Kantersieg im Neuwieder Stadtteil stolz auf sein Team. „Es wurde alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Besonders gefreut hat mich das Ergebnis auch, weil an diesem Wochenende unser Heimatfest gefeiert wurde.“ Schiedsrichterin: Nicole Schäfer. Tore: 0:1 Jonas Schmidt (11.), 0:2 Lennart Gasteyer (24.), 0:3 Nico Rehse (36.), 0:4 Luke Müller (39.), 0:5 Jonas Schmidt (49.), 1:5 (52.), 1:6 Luke Müller (62.), 1:7 Leandro Liguori (73.), 1:8 Jamal Zin (75.). Nächste Aufgabe der JSG Mühlbachtal: am nächsten Samstag, 17 Uhr, in Singhofen gegen JFV Wolfstein II.

C-Junioren

JSG Lahn – JFV Wolfstein II 1:2 (1:1). Trotz früher Führung ging die gut aufgelegte Elf von Frank Seelbach gegen die starke Rheinlandliga-Reserve aus Weitefeld und Umgebung am Ende leer aus und bleibt Vorletzter im 16 Mannschaften umfassenden Feld. „Ohne eigenen Torabschluss in der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt trotz kämpferisch guter Leistung auch nicht verdient gewesen“, so JSG-Trainer Frank Seelbach. Schiedsrichter: Cavit Ünver. Tore: 1:0 Alexander Happel (11.) 1:1 Theo Schneider (23.), 1:2 Emil Hellinghausen (67., Elfmeter). Nächste Aufgabe der JSG Lahn: am nächsten Samstag, 15.30 Uhr, beim SV Rheinbreitbach.

JSG Wisserland – JSG Bad Ems-Nassau 0:10 (0:3). Beim Kantersieg beim Schlusslicht in Birken-Honigsessen, für das die Liga eine Nummer zu groß zu sein scheint, waren die Jungs von der unteren Lahn in allen Belangen überlegen und gefielen neben ihrem Spielwitz auch mit recht guter Chancenauswertung. Schiedsrichter: Haydar Yilmaz. Tore: 0:1, 0:2 beide Jannek Giergiel (5., 10.), 0:3 Nasim Alhamidi (35.), 0:4 Leo Müller (39.), 0:5 Ayaz Basibüyük (41.), 0:6, 0:7 beide Jannek Giergiel (62., 65.), 0:8 Nasim Alhamidi (68.), 0:9 Leo Müller (69.), 0:10 Nasim Alhamidi (70.). Nächste Aufgabe der JSG Bad Ems-Nassau: am nächsten Samstag, 15.15 Uhr, in Bad Ems gegen JSG Oberbieber.

„Wir waren nicht voll im Spiel und wirkten irgendwie abgelenkt.“

Aar-Trainer Sebastian Maaßen nach dem 3:4 in Heimbach-Weis

SSV Heimbach-Weis – JSG Aar 4:3 (2:2). Zwar ging die JSG am Kieselborn leer aus. Die Mitnahme dreier Punkte war laut Trainer Sebastian Maaßen möglich. In der zweiten Halbzeit aber erwiesen sich die SSV-Jungs als aktiver. „Nachdem uns eine Krankheitswelle erwischt hatte, waren viele Kicker nicht fit. Es fehlte uns hintenraus an Stärke und Entschlossenheit, um die Partie doch noch drehen zu können.“ Zwei individuelle Fehler – Rückpassregel und eine misslungene Kopfball-Rückgabe – wurden effizient bestraft. „Wir waren nicht voll im Spiel undwirkten irgendwie abgelenkt.“ Schiedsrichter: Christopher Bleidt. Tore: 0:1 Levi Trinker (4.), 1:1 (7.), 1:2 Luca Thiels (19.), 2:2 (35.+1), 3:2 (42., Elfmeter), 4:2 (51.), 4:3 Levi Trinker (54.). Nächste Aufgabe der JSG Aar: am Samstag, 27. September, 15.15 Uhr, gegen JSG Oberbieber.

D-Junioren

JSG Lahn – JSG Aar 4:0 (3:0). Die Kicker aus Hahnstätten, Niederneisen und Umgebung zeigten am Lahnblick zwar tolle Spielzüge, nur belohnt hat sich ausschließlich der Gastgeber. Ersatzgeschwächt musste durch das Fehlen des etatmäßigen Torwarts musste die Defensive der Gäste umgebaut werden. Individuelle Fehler bestraften die effektiven Gastgeber gnadenlos. „Nun gilt es am Freitag gegen den TuS KK nachzulegen“, freut sich Lahn-Trainer Kai Schmalenbeck schon auf das nächste Nachbarschaftsduell. Trotz des klaren Resultats lobte Aar-Coach Achim Steininger die Entwicklung einer Jungs. „Wenn wir weiter mit diesem Einsatz spielen, werden die Tore irgendwann fast von allein folgen.“ Schiedsrichter: Karl-Ludwig Spitz. Tore: 1:0 Noah Sabani (4.), 2:0 Moritz Bapst (7.), 3:0 Noah Sabani (16.), 4:0 Domenico Romano (50.). Nächste Aufgabe der JSG Lahn: am nächsten Freitag, 18 Uhr, am Lahnblick gegen TuS Katzenelnbogen/Klingelbach. Nächste Aufgabe der JSG Aar: am nächsten Samstag, 14 Uhr, bei der JSG Neitersen.

Eisbachtaler verzweifeln am Aluminium

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – U12 Eisbachtaler Sportfreunde 1:1 (1:1). „Pure Leidenschaft gepaart mit unfassbarem Wille hat uns das verdiente Unentschieden gebracht“, so TuS-Trainer Dennis Gronau. „Wir hatten bei 7 Aluminiumtreffern und einem vergebenen Neunmeter der Eisbachtaler auch das nötige Glück auf unserer Seite. Aber das gehört auch dazu.“ Schiedsrichter: Moritz Schön. Tore: 0:1 Maximilian Bonk (22.), 1:1 Sidney Henry Rehbein (24.). Nächste Aufgabe für den TuS Katzenelnbogen/Klingelbach: am nächsten Freitag, 18 Uhr, am Lahnblick bei der JSG Lahn.

VfL Oberbieber II – JSG Rhein-Taunus 2:0 (1:0).Gegen sehr defensiv agierende Oberbieberer ließ die JSG zu viele gute Torchancen liegen und kehrte mit leeren Händen vom Aubach zurück. „Oberbieber hingegen schloss seine beiden einzigen nennenswerten Angriffe erfolgreich ab“, so JSG-Co-Trainer Jonas Böning nach der ersten Niederlage der Saison. Schiedsrichter: Mert Altunkaya. Tore: 1:0 (26.), 2:0 (36.). Nächste Aufgabe für die JSG Rhein-Taunus: am nächsten Samstag, 14 Uhr, in Osterspai gegen den VfL Hamm.