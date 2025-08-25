Die Saison-Premiere hatte für die überkreislich vertretenen heimischen Nachwuchs-Fußballer so einiges zu bieten. Während der TuS KK einen klaren Derbysieg landete, kassierten die C-Junioren der JSG Lahn in Oberbieber eine deftige Niederlage.

i Der schnelle Lio Noah Malinowski (am Ball) hielt die Abwehr der Eisbachtaler U14 immer wieder in Atem und bezwang hier den überragenden Diezer Fran Franovic im Gehäuse der Westerwälder per Flachschuss zum 0:1. Andreas Hergenhahn

Die ersten Partien sind absolviert: Der Auftakt der Runde in der Fußball-Bezirksliga hatte für die heimischen Talente so ziemlich alles zu bieten, was die beliebteste Nebensache der Welt so faszinierend macht. Umjubelte Siege, herbe Niederlagen mit teils spektakulären Toren und herzerfrischende, unbekümmerte Kicks.

B-Junioren

JSG Mühlbachtal – JSG Unkel 1:2 (0:1). Eine unnötige Heimniederlage kassierten die Jungs vom Blauen Ländchen gegen den Gast vom Rhein. Gerade als die von Anwar Zin betreuten Einheimischen nach dem Ausgleich am Drücker waren, kassierten sie bei 10:10 – jeweils ein Spieler beider Mannschaften saß eine Zeitstrafe ab – den Knock-Out. „Es war eine verdiente Niederlage, weil wir nicht zu 100 Prozent auf dem Platz waren. Wir haben unser Spiel nicht durchgezogen und unsere Chancen nicht genutzt. Zwei Konter, zwei Gegentore – zwei einfache Fehler. Aber wir lassen die Köpfe nicht hängen. Im nächsten Spiel wollen wir es am nächsten Sonntag gegen Eisbachtals Zweite besser machen und die drei Punkte aus Nentershausen mitnehmen“, resümierte Anwar Zin das Debüt und blickte schon nach vorne. Schiedsrichter: Michael Vogt. Tore: 0:1 Nevio Alicata (19.), 1:1 Nico Rehse (45.), 1:2 Philipp Trudrung (63.).

„Ich bin mir sicher, dass wir unsere Abgänge kompensieren und auch in dieser Saison andere Teams wieder vor schwierige Aufgaben stellen können.“

Sebastian Maaßens JSG Aar kam mit dem Dreier in Nentershausen glänzend aus den Startlöchern.

C-Junioren

Spfr Eisbachtal U14 – JSG Aar 1:2 (0:1). JSG-Coach Sebastian Maaßen sah beim zwar spielstarken, aber körperlich sehr schmächtigen jüngeren Jahrgang der Eisbären die gute Vorbereitung seiner Schützlinge vollauf bestätigt. „Unsere Neuzugänge haben sich gut in die Mannschaft eingefügt. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Abgänge kompensieren und auch in dieser Saison andere Teams wieder vor schwierige Aufgaben stellen können“, so Maaßen nach dem verdienten Dreier in Nentershausen. Bereits am Mittwoch steht ab 18.30 Uhr in Hahnstätten die Heimpremiere gegen die JSG Neuwied an. Dann kommt es zu einem interessanten Duell zweier am ersten Spieltag siegreicher Teams. Schiedsrichter: Dennis Röhl. Tore: 0:1 Lio Noah Malinowski (20.), 1:1 Josip Kovac (57.), 1:2 Jonas Malte Maaßen (62.).

Gestänge steht JSG BEN zweimal im Weg

JSG Neuwied – JSG Bad Ems-Nassau 3:1 (2:1). Nach einer weitgehend ausgeglichenen Partie verpassten die Jungs von der Lahn in der Deichstadt einen Punktgewinn recht knapp. Zweimal stand das Gestänge einem Torerfolg der Elf von Alexej Neumann im Weg. Der Gast beendete nach einer Ampelkarte die Begegnung zu zehnt. Schiedsrichterin: Nicole Schäfer. Tore: 1:0 Abdalrazak Mahmoud (11.), 2:0 Elias Meghandef (21.), 2:1 Jannek Giergiel (21.), 3:1 Elias Meghandef (61.).

JSG Oberbieber – JSG Lahn 13:0 (7:0). Sechs kurzfristige Ausfälle inklusive des Torwarts waren von den Gästen bei weitem nicht zu kompensieren. So kam’s am Aubach zu einem Schützenfest. „Es entwickelte sich ein einseitiges Spiel mit wenig Entlastung unsererseits. Alle elf Spieler haben 70 Minuten gekämpft und alles gegeben“, zog Lahn-Trainer Frank Seelbach den Hut vor seinen wackeren Jungs, für die es schon am Mittwoch ab 18.30 Uhr, in Gückingen gegen die Reserve der Spvgg Wirges weiter geht. Schiedsrichter: Johann Funk.

Moritz Müllers Doppelschlag als Grundlage des Sieges

D-Junioren

JSG Rhein-Taunus – JFV Wolfstein II 2:1 (2:0). Ein Doppelpack binnen zwei Minuten lässt die von Nico Helbach und Sven Schneider betreuten Gastgeber jubeln. In einem Duell auf Augenhöhe wurden harte, aber faire Zweikämpfe geführt. „Keiner hat dem anderen nur einen Meter geschenkt“, so Sven Schneider. In der Schlussphase erhöhte der Jugendförderverein merklich den Druck, um das Blatt noch zu wenden. Nach dem Anschlusstreffer konnte die JSG den Ausgleich mit etwas Glück unmittelbar vor der Torlinie gerade noch verhindern. „Die intensive Vorbereitung mit durchgängig hoher Teilnehmerzahl hat die notwendige Fitness gesorgt, um solch ein enges Spiel gewinnen zu können“, resümierte Schneider zufrieden. Schiedsrichter: Uwe Ochs. Tore: 1:0, 2:0 beide Moritz Müller (20., 21.), 2:1 Jannis Ermert (51.).

i Mark Milosevic (weißes Trikot, hier gegen Bewacher Dominik Müller) steuerte zum 6:0-Kantersieg des TuS KK gegen die JSG Aar drei Treffer bei. Andreas Hergenhahn

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – JSG Aar 6:0 (5:0). Traum-Einstand für die einiges versprechenden Talente vom Flecken auf überkreislicher Bühne. „Unsere Mannschaft hat konzentriert und diszipliniert gespielt“, so TuS-Trainer Dennis Gronau. „Nach der etwas glücklichen Führung durch ein Eigentor hatten wir jedoch alles unter Kontrolle.“ Kurz vor dem Abpfiff vereitele KK-Torwart Nik Bretz mit einem parierten Strafstoß den Ehrentreffer der Jungs von der Aar. Gronau: „Unsere Defensive hat nichts zugelassen und vorne haben wir unsere Chancen gut genutzt.“ JSG-Co-Trainer Benjamin Schulze meinte: „ 25 Minuten lang neutralisierten sich die Kontrahenten, ehe uns ein unglückliches Eigentor in Unterzahl auf die Verliererstraße brachte. “ Schiedsrichter: Florian Andre Rose. Tore: 1:0 Eigentor (23.), 2:0, 3:0, 4:0 alle Mark Milosevic (27., Neunmeter, 30.+1, 30.+2), 5:0 Mael Grab (30.+3), 6:0 Carlo Wöll (60.).

JSG Lahn – JSG Wisserland 1:0 (0:0). Mit seinem „Goldenen Tor“, einem Kopfball aus rund 15 Metern nach Flanke Marius Baums, sorgte Noah Janke am Lahnblick für Jubel beim amtierenden E-Jugend-Kreismeisters, der sich nun der überkreislichen Herausforderung in der höheren Altersklasse stellt. „Es war ein recht ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die drei Punkte nehmen wir zum Start gerne mit, denn es geht für uns als jüngerer Jahrgang nur darum, in der Klasse zu bleiben“, so Heim-Trainer Kai Schmalenbeck. Schiedsrichter: Thomas Feulner.