Mini-WM beim Nachwuchs SV Holzbach und JSG Rheinböllen sind Weltmeister Michael Bongard 24.06.2026, 10:45 Uhr

i Mini-Weltmeister: Die JSG Rheinböllen gewann in den Farben von Belgien die Mini-WM der E-Junioren in Mülheim-Kärlich. FV Rheinland

Die Weltmeister sind gefunden – zumindest im Rheinland bei den Jungs und Mädchen in der Altersklasse der E-Jugend. Beide Sieger bei der Mini-WM kommen aus dem Hunsrück.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Nord- und Mittelamerika läuft auf Hochtouren, der Fußballverband Rheinland hat seine Weltmeister bei den E-Junioren und den E-Mädels schon gefunden: Beide Sieger kommen aus dem Hunsrück. In Mülheim-Kärlich gewann die JSG Rheinböllen als Vertreter von Belgien das Turnier mit 28 Teams bei den Jungs, in Hundsangen waren die Mädchen des SV Holzbach als Repräsentant der Elfenbeinküste das beste von 17 Teams bei der ...







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