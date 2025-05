In den Fußball-Jugend-Landesligen sind zahlreiche Entscheidungen bereits gefallen. Trotzdem geben die Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach weiter Gas.

Die A-Junioren der JSG SooNahe schließen die Spielzeit 2024/25 in der Fußball-Landesliga nach dem Auswärtssieg beim TuS Hohenecken auf Rang zwei ab. Bei den B-Junioren wird die JSG Nordpfälzer Bergland nach einem Remis gegen die JSG Zellertal wohl auf Platz vier landen, während die JSG Nahe-Glan auch nach dem Sieg bei der JSG Hauenstein zittern muss. Die U15 der JSG Rotenfels feierte gegen die JSG Harxheim den zweiten Saisonsieg.

A-Junioren

TuS Hohenecken – JSG SooNahe 3:6 (1:1). Während andere Vereine zum Saisonende über viele Ausfälle klagen, reiste die JSG mit „voller Kapelle“ an. Gegen den tief stehenden Gegner übernahmen die Gäste schnell die Kontrolle und belohnten sich mit dem 1:0 (28.) durch Johannes Nitsch. „In der Folge haben wir etwas die Seriosität verloren, wurden fahrig und leisteten uns unnötige Fouls. So haben wir den Gegner ins Spiel zurückgeholt“, kritisierte SooNahe-Coach Kim Fuhr. Mit Wiederanpfiff kehrten die Gäste wieder zu ihrem variablen Angriffsspiel zurück, und Nitsch erhöhte (48.) nach Vorarbeit von Jacob Miesem, der noch drei weitere Treffer auflegte. Aaron Lörsch (52.) und Nitsch (56.) legten nach. Danach wurde es wieder etwas nachlässig, der TuS kam auf 3:4 heran, ehe Michel Hahn mit einem Doppelschlag (90.+2 und 90.+3) den Sack zumachte. „An der Balance müssen wir vor allem in Hinblick auf die kommende Saison noch arbeiten, ansonsten bin ich aber sehr zufrieden“, bilanzierte Fuhr.

B-Junioren

JSG Nahe-Glan – JSG Edelstein 1:2 (0:1). „Wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft und haben uns Chancen ohne Ende erspielt, sind aber durch einen Fehler im Spielaufbau in Rückstand geraten“, haderte Nahe-Glan-Trainer Daniel Kürschner. Sein Team übernahm auch nach der Pause die Initiative, schaffte durch Hannes Keim den Ausgleich, aber der Gast blieb präsent und ging erneut in Führung, die auch dem Sturmlauf der Heimischen in den Schlussminuten standhielt.

JSG SooNahe – FK Pirmasens II 1:4 (0:2). Bereits nach zehn Minuten führten die Gäste mit 2:0, aber die JSG berappelte sich. „Danach war es kein schlechtes Spiel von uns, und nach der Pause hatten wir sogar Möglichkeiten, zum Anschluss zu kommen. Insgesamt eine Steigerung. Mit dem 0:3 war das Spiel aber gelaufen“, sagte SooNahe-Coach Jan Fries. Zum 1:3 hatte Julian Lörsch getroffen.

JSG Nordpfälzer Bergland – JSG Zellertal 3:3 (1:0). Die Nordpfälzer mussten erneut auf Stammkräfte verzichten, was zulasten von Spielstärke und Kreativität ging. „Am Ende hat der letzte Biss gefehlt, um die entscheidenden Tore zu erzielen. In Anbetracht der Umstände geht das Unentschieden in Ordnung“, erklärte Dirk Bundenthal, Trainer der Gastgeber, für die Kayrin Klein (2) und Andrii Kyrychuk die Tore erzielten.

JSG Hauenstein – JSG Nahe-Glan 1:2 (1:1). Kürschner beschrieb die Gangart der Pfälzer als hart, aber fair, kritisierte jedoch die vielen verbalen Attacken der heimischen Zuschauer. „Wir sind dadurch aber noch enger zusammengerückt, und nach einer Druckphase mit Alutreffern wurde uns ein Foulelfmeter zugesprochen, den Mohammad Sulaiman souverän verwandelt hat“, berichtete der Gästetrainer. Mit Auftakt zur zweiten Hälfte übernahmen die Gäste die Spielkontrolle, und die Heimischen verlegten sich aufs Kontern. Als der gegnerische Torwart zum dritten Mal einen Freistoß verursachte, indem er beim Handabschlag übertrat, nahm Sulaiman Maß und drosch das Leder mit „gefühlten 200 Stundenkilometern“ (O-Ton Kürschner) in die Maschen.

C-Junioren

TSV Degenia Bad Kreuznach II – TSV Gau-Odernheim 0:4 (0:2). Die Bad Kreuznacher lieferten ein gutes Spiel ab und erarbeiteten sich gegen den Zweiten zahlreiche Torchancen, konnten jedoch keine davon verwerten. Die beste war ein Foulelfmeter im ersten Durchgang, der vergeben wurde. „Im direkten Gegenzug haben wir das 0:1 gefangen, der Knackpunkt im Spiel“, sagte Degenia-Coach Cihan Ceylan. Für die restliche Spieldauer blieb die Feldüberlegenheit, die Tore aber machten die Gäste.

JSG Rotenfels – JSG Harxheim 3:1 (1:1). „Fußballerisch war das Spiel vor der Pause keine Offenbarung. Viele lange, hohe Bälle. Trotzdem hatten wir das Spiel eigentlich im Griff, geraten aber in Rückstand, weil wir in einer Szene nicht sauber geklärt haben“, berichtete der Trainer der Rotenfelser, Carsten Langensiepen. Sein Team gab aber nicht auf, kämpfte sich zurück, und Laurin Wyschka traf per Kopf zum 1:1. Daran knüpfte die Mannschaft nach der Pause an und profitierte im weiteren Spielverlauf von einer gut besetzten Ersatzbank, die den Unterschied ausmachte. Die Joker Aeneas Langensiepen und Noah Raaba schossen die Tore zum zweiten Saisonsieg.