Eine richtig starke Kulisse bildete im Haag den Rahmen für das B-Junioren-Regionalliga-Spiel des SC Idar-Oberstein gegen den 1. FC Kaiserlautern II. Die Zuschauer mussten ihr Kommen nicht bereuen.
Lesezeit 1 Minute
Das war einfach nur super, was die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ablieferten. 200 Zuschauer staunten auf dem Kunstrasen im Haag über ein rassiges, schnelles Spiel, in dem das SC-Team auf Augenhöhe mit den Roten Teufeln agierte und sich schlussendlich durch ein 1:1 (0:1) auch mit einem Punkt belohnte.