200 Zuschauer bei SC-B-Jugend Sulaiman gelingt der Ausgleich gegen die Roten Teufel 12.10.2025, 19:19 Uhr

i SC-Torhüter Jonas Eberwein ist im richtigen Moment gegen den Angreifer des 1. FC Kaiserslautern II zur Stelle. Michael Greber

Eine richtig starke Kulisse bildete im Haag den Rahmen für das B-Junioren-Regionalliga-Spiel des SC Idar-Oberstein gegen den 1. FC Kaiserlautern II. Die Zuschauer mussten ihr Kommen nicht bereuen.

Das war einfach nur super, was die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ablieferten. 200 Zuschauer staunten auf dem Kunstrasen im Haag über ein rassiges, schnelles Spiel, in dem das SC-Team auf Augenhöhe mit den Roten Teufeln agierte und sich schlussendlich durch ein 1:1 (0:1) auch mit einem Punkt belohnte.







Artikel teilen

Artikel teilen