Mit nur zwei Teams ist der Kreis Bad Kreuznach bei den Südwestmeisterschaften in Eisenberg vertreten. Bei den C-Junioren fehlt ein Kreisvertreter, weil es keine Kreismeisterschaft gab.
Eisenberg ist am Wochenende das Futsal-Mekka. An drei Tagen werden in der Sporthalle der DOS-Schule in drei Altersklassen die Südwestmeister ermittelt. Den Auftakt machen am Freitag ab 18 Uhr die A-Junioren. In der Gruppe B am Start ist die JSG Rotenfels, die als Kreismeister das Ticket gelöst hat.