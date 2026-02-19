Junioren gefordert Südwestmeisterschaften mit zwei Teams aus dem Kreis Tina Paare 19.02.2026, 12:48 Uhr

i Die B-Junioren der SG Hüffelsheim/Waldböckelheim/Hargesheim spielen am Samstag um die Südwestmeisterschaft. Tina Matzanke

Mit nur zwei Teams ist der Kreis Bad Kreuznach bei den Südwestmeisterschaften in Eisenberg vertreten. Bei den C-Junioren fehlt ein Kreisvertreter, weil es keine Kreismeisterschaft gab.

Eisenberg ist am Wochenende das Futsal-Mekka. An drei Tagen werden in der Sporthalle der DOS-Schule in drei Altersklassen die Südwestmeister ermittelt. Den Auftakt machen am Freitag ab 18 Uhr die A-Junioren. In der Gruppe B am Start ist die JSG Rotenfels, die als Kreismeister das Ticket gelöst hat.







