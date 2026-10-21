1:0 bei der JSG Rheinhöhen Stipe Galics Tor bringt JSG Rhein-Taunus drei Punkte Stefan Nink 21.10.2026, 09:39 Uhr

i Stipe Galic (hier beim Volleyschuss) erhöhte in Urbar sein persönliches Konto auf 12 Saisontore und führt damit die Schützenliste der Staffel an. Andreas Hergenhahn/Archiv

Die Saisonzähler 14, 15 und 16 verbuchten die C-Jugend-Fußballer der JSG Rhein-Taunus mit dem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg bei der JSG Rheinhöhen und schloss damit nach Punkten zu den Jungs aus Urbar und Niederwerth auf.

Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg im Verfolgerduell bei der JSG Rheinhöhen haben die C-Junioren-Fußballer der JSG Rhein-Taunus ihren Platz in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga Mitte, Staffel 2, gefestigt. Auf dem Kunstrasen in Urbar sorgte Stipe Galic kurz nach der Pause für das Goldene Tor der Kombinierten aus Kamp-Bornhofen, Dahlheim und Umgebung.







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