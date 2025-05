Steigen Marco Reichs Jungs schon am Sonntag auf?

Nicht nur die Oberliga-Mannschaft des SC Idar-Oberstein kickt am Sonntag gegen Viktoria Herxheim. Die Südpfälzer sind auch Gast der B-Junioren um 17.30 Uhr - und es ist durchaus denkbar, dass im Haag ein Aufstieg gefeiert wird.

Die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein müssen im Kampf um die Meisterschaft in der Verbandsliga und den Aufstieg in die Regionalliga zittern. Nach einer 2:4-Niederlage beim TSV Schott Mainz II beträgt ihr Vorsprung auf den Ludwigshafener SC nur noch ein Punkt. Trotzdem ist es möglich, dass der SC am Sonntagabend schon Titel und Aufstieg seiner B-Jugend feiern kann.

Wenn der FKP punktet, ist der Aufstieg möglich

„Unsere Leitung war okay, aber die Niederlage verdient“, kommentierte SC-Coach Marco Reich das 2:4 in Mainz. Sein Sohn Ron Reich traf zur 1:0-Führung und zum 2:2-Ausgleich. „Wir haben aktuell zu viele personelle Probleme, um gegen einen so guten Gegner zu bestehen“, erklärte Reich.

Gleichwohl ist der Titel drin – sogar schon am Sonntag. Wenn die Idarer Jungs um 17.30 Uhr gegen Viktoria Herxheim antreten, wissen sie bereits, ob ein Sieg die Meisterschaft bringt. Konkurrent LSC spielt schon um 11 Uhr beim FK Pirmasens. Gewinnen die Ludwigshafener nicht, kann das SC-Team den Titel perfekt machen.