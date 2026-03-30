Fußball-Bezirksliga Starke Einzelleistung sichert JSG Lahn Derbysieg Stefan Nink 30.03.2026, 15:27 Uhr

i Der TuS KK (hier wird vielbeinig das eigene Gehäuse verteidigt) zog sich beim jüngeren Jahrgang der Eisbachtaler viel besser aus der Affäre, als es das klare Endresultat vermuten lässt. Andreas Hergenhahn

Eine wahrlich überragende Antwort auf die vorhergehende Niederlage gaben die B-Junioren der JSG Mühlbachtal, die dem VfL Oberbieber 23 Treffer einschenkten. Immerhin elfmal trafen unterdessen die C-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau ins Schwarze.

Wenn das mal nicht Eintrag in den Annalen im Blauen Ländchen findet: Mit 23:0 entschieden die B-Junioren-Kicker aus Nastätten, Miehlen, Singhofen und Holzhausen in Nassau ihr Heimspiel gegen den restlos überforderten VfL Oberbieber zu ihren Gunsten. Zweistellig gewannen auch die C-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau, während die JSG Aar den Primus düpierte und die JSG Lahn im D-Junioren-Kreisderby in Hahnstätten die Oberhand behielt und die JSG ...







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