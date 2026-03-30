Eine wahrlich überragende Antwort auf die vorhergehende Niederlage gaben die B-Junioren der JSG Mühlbachtal, die dem VfL Oberbieber 23 Treffer einschenkten. Immerhin elfmal trafen unterdessen die C-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau ins Schwarze.
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Wenn das mal nicht Eintrag in den Annalen im Blauen Ländchen findet: Mit 23:0 entschieden die B-Junioren-Kicker aus Nastätten, Miehlen, Singhofen und Holzhausen in Nassau ihr Heimspiel gegen den restlos überforderten VfL Oberbieber zu ihren Gunsten. Zweistellig gewannen auch die C-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau, während die JSG Aar den Primus düpierte und die JSG Lahn im D-Junioren-Kreisderby in Hahnstätten die Oberhand behielt und die JSG ...