Die U19 der JSG SooNahe macht die Fußball-Landesliga der A-Junioren noch einmal richtig spannend. Vor 150 Zuschauern besiegte die von Kim Fuhr trainierte Mannschaft im Spitzenspiel den FK Pirmasens II und rückte damit bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heran. Im Topspiel der Westpfalz-Staffel der C-Junioren auf dem Meisenheimer Kunstrasen kam es zwischen der JSG Nahe-Glan II und dem SV Morlautern zu einem Remis. Das Team von Michael Rohr führt die Rangliste weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung an.

A-Junioren

JSG SooNahe – FK Pirmasens II 3:1 (1:1). Der äußere Rahmen war der Bedeutung des Spiels angemessen. Alle Junioren-Teams der JSG waren an der Seitenlinie versammelt, und sogar die Männer hatten das Training vorverlegt, um die U19 anfeuern zu können. „Ein rundum gelungener Fußballabend“, sagte SooNahe-Trainer Fuhr. „Wir sind über 90 Minuten hoch angelaufen, haben uns nicht nur auf das Verteidigen beschränkt, haben dem Gegner keine Luft zum Atmen gelassen, immer Druck entfaltet und eine Vielzahl von Torchancen erspielt“, resümierte er. Michel Hahn zog mit dem schwächeren linken Fuß ab und traf zum 1:0 (13.) ins lange Eck. Weitere Chancen wurden vergeben, und nach einem Alutreffer der Gäste kamen diese mit dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich. Davon unbeeindruckt dominierten die Heimischen auch die zweite Hälfte und verdienten sich das 2:1 (65.), das erneut Hahn markierte. Gegen Ende machten die Gäste auf, während SooNahe mit Mann und Maus verteidigte. In der Nachspielzeit war es wiederum Hahn, der nach einem Konter den Sack zumachte. „Spitzenspieler entscheiden Spitzenspiele“, hatte Fuhr dem Torschützen mit auf den Weg gegeben, und der nahm diese Rolle überragend an.

B-Junioren

JFV Bruchmühlbach-Miesau – JSG Nordpfälzer Bergland 4:1 (0:1). Stark ersatzgeschwächt traten die Nordpfälzer im Horst-Eckel-Stadion an, zeigten dennoch vor der Pause eine ansprechende Leistung und kamen durch ein Eigentor zur Pausenführung. „In der zweiten Hälfte konnten wir unser Spiel nicht mehr aufrechterhalten. Da haben wir die Struktur verloren und gleich nach Wiederanpfiff den Ausgleich kassiert“, berichtete Gästecoach Dirk Bundenthal. Er ergänzte: „Wir hatten durchaus Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden, haben aber die hochkarätigen Chancen verpasst.“

C-Junioren

JSG Nahe-Glan II – SV Morlautern 2:2 (2:1). „Das war eines Spitzenspiels vor großer Zuschauerkulisse würdig. Das Ergebnis geht in Ordnung, aber das Spiel hätte auch in beide Richtungen kippen können“, bilanzierte JSG-Trainer Michael Rohr. Das Heimteam dominierte die ersten 25 Minuten und führte durch Matti Maurer (3.) und Louis Brun (14.). Weitere Möglichkeiten waren da, doch die Gäste schafften vor der Pause den Anschluss. „Die Hitze war brutal, und gegen Ende sind beiden Teams die Körner ausgegangen. Dem am Ende verdienten Ausgleich ging ein haarsträubender Fehler voraus, der zu einem Foulelfmeter führte“, analysierte Rohr, der Schiedsrichter Thomas Kunz für eine souveräne Spielleitung lobte.