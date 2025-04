Ein Freistoß in der Nachspielzeit könnte für die B-Junioren JFV Schieferland den Aufstieg in die Rheinlandliga bedeuten. Allerdings stehen nach dem 2:1 bei der JSG Hunsrück-Mittelrhein noch acht weitere Spiele an.

Für die besten Nachwuchsfußballer aus der Cochemer Region gab es teils viel Grund zum Feiern, teils gab es bittere Niederlagen: Ganz wichtig könnte der Sieg im Spitzenspiel der B-Junioren-Bezirksliga Mitte für den JFV Schieferland werden, denn der stieß das Tor zur Rheinlandliga weit auf.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Hunsrückhöhe Morbach – JFV Vulkaneifel 0:0. Keine Tore auf dem Morbacher Kunstrasen, die Vulkaneifeler rutschten auf den dritten Rang ab, aber es bleibt sehr, sehr eng im Meisterschaftsrennen. Denn der neue Zweite FSV Trier-Tarforst bezwang den Ersten SG 99 Andernach mit 1:0. Das bedeutet: Andernach hat 50 Punkte geholt aus 21 Spielen, Tarforst 48 aus 20 und Vulkaneifel 47. Ein Tor in Morbach und die Ausgangssituation für den JFV wäre theoretisch die beste im Trio gewesen, aber auch so ist noch alles drin für Vulkaneifel, das am Mittwoch um 19.30 Uhr in Gillenfeld Regionalligist Eintracht Trier im Rheinlandpokal-Viertelfinale empfängt.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

Grafschafter JSG – JFV Schieferland 5:2 (2:2). Schieferland zog nach ausgeglichener erster Hälfte in Abschnitt zwei den Kürzeren, Leon Gäb und Linus Keller hatten die Führung der Gäste bis zur Pause egalisiert. Danach traf aber nur noch Grafschaft, die SG zog in der Tabelle an Schieferland vorbei, der JFV ist nun Siebter, die Gastgeber Fünfter mit zwei Punkten mehr. Der Abstand der Schieferländer auf den ersten Abstiegsplatz beträgt vier Zähler.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Cochem 2:4 (0:4). Cochem spielte eine ganz starke erste Hälfte, die Hunsrück-Mittelrheiner eine zum Vergessen, denn zur Pause stand es 4:0 für die Moselaner durch Tore von Max Diederichs (2), Jakob Burg und Niclas Kemler. In der zweiten Hälfte gestalteten die Gastgeber das Resultat dann freundlicher, Carlos Wein und Levin Coopmeiners trafen für die JSG, die nur zwei Punkte vor einem Abstiegsrang liegt, Cochem ist Vierter mit 28 Punkten.

FC Plaidt – JSG Bremm 6:1 (2:1). Letztlich keine Chance hatte der Vorletzte Bremm beim Dritten Plaidt, obwohl die Moselaner durch Jonas Thiesen in Führung gegangen waren nach zwölf Minuten. Aber Plaidt glich schnell aus, zur Pause war es mit 2:1 noch knapp, am Ende deutlich. Zehn Punkte haben die Bremmer nach 17 Spielen, elf Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze dürften in sieben Partien nicht mehr aufzuholen sein.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JSG Mittelrhein Bendorf – JFV Vulkaneifel 1:2 (1:0). Die Niederlage könnte noch wehtun für Vulkaneifel, denn die Bendorfer stehen nun bei zehn Punkten, Vulkaneifel beleibt bei 14. Eisbachtal II, Morbach (beide zwölf) und der JFV Rhein-Hunsrück (zehn) kämpfen noch mit Vulkaneifel um den Klassenverbleib, drei von diesen fünf Teams trifft es, Oberwesterwald ist mit null Punkten aus dem Rennen. In Bendorf traf für den JFV nur Niklas Schommers zum 1:2-Endstand.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald-Löffelscheid – SG Mülheim-Kärlich II 0:1 (0:0). Für die Mastershausener mit ihren 24 Punkten war die Niederlage in Blankenrath zu verschmerzen, sie bleiben Neunter, die Gäste als Zehnter haben dagegen nun drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JFV Schieferland 1:2 (1:1). Big Points für Schieferland, große Enttäuschung bei den Gastgebern in Gondershausen: Der angeschlagen eingewechselte JFV-Spielmacher Alexander Bons traf per Freistoß in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Sieg und bescherte den Gästen bei drei Punkten und einem Spiel weniger eine sehr gute Ausgangsposition gegenüber dem Zweiten. Alle Tore fielen durch Standards, Amir Amiri hatte die Hunsrück-Mittelrheiner in Führung gebracht, Johannes Jung und schließlich Bons drehten die Partie. „Trotz wichtiger Ausfälle kommen andere Spieler und füllen diese Lücken. Die Spieler und die Mannschaft entwickelt sich momentan seht gut weiter“, freute sich JFV-Coach Mike Hammes. Acht Spiele stehen noch aus, für die JSG sieben.

SGL Heimersheim – JSG Bremm 1:5 (0:2). Der Fünfte Bremm hatte keine großen Probleme mit dem Letzten Heimersheim (Rübenach hat bekanntlich zurückgezogen). Fünf verschiedene Spieler trugen sich bei Bremm in die Torschützenliste ein mit Leonard Scherrer, Michel Konzen, Maximilian Knapp, Moritz Görgen und Laurin Grünewald.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

JFV Schieferland – SG Mülheim-Kärlich 1:3 (1:1). Schieferland bleibt mit sechs Punkten Schlusslicht der Meisterstaffel, die SG Vierter mit nun 20 Zählern. Robin Rieder glich die Gäste-Führung – beide Tore fielen per Elfmeter – aus, in der zweiten Hälfte legte Mülheim-Kärlich aber zwei Buden nach und so bliebe das erhoffte Erfolgserlebnis für den JFV aus, stattdessen gab es die fünfte Niederlage in Folge.

C-Junioren-Bezirksliga West

JSG Bremm – JSG Hochwald Saarburg 4:2 (2:0). Gegen den Achten geriet Bremm nach 3:0-Führung durch Petar Sapina, Finn Van Heiden und Mattis Fett kurz in die Bredouille, denn Hochwald verkürzte auf 2:3, bevor Jona Braun in der Schlussminute alles klar machte. Starke 40 Punkte haben die Bremmer nun geholt – und sind weiter punktgleich mit Ehrang-Pfalzel, Spitzenreiter Schweich hat 52 Zähler.

D-Junioren-Rheinlandliga

TuS Koblenz – JFV Schieferland 3:1 (2:0). Gegen den Zweiten Koblenz (jetzt 46 Punkte) verkaufte sich der Siebte Schieferland gut und hatte in einem guten, intensiven Spiel mit Tim Wiesel einen starken Rückhalt im Tor. Die überlegene TuS führte zur Halbzeit mit 2:0 und erhöhte direkt nach der Pause auf 3:0, ehe Matthias Patschula mit dem Treffer zum 3:1 für den JFV (28 Punkte) verkürzen konnte.