A-Jugend verpasst Sieg knapp Späte Gegentore kosten Wirgeser Teams wichtige Punkte Marco Rosbach 01.12.2025, 16:47 Uhr

i Gegen Topteam Schott Mainz zeigten die Wirgeser B-Junioren um Kapitän Liam Bennet Linn einen starken Auftritt, belohnten sich aber nicht für ihre Leistung. Andreas Hergenhahn

Während Eisbachtals U19 nicht mehr in der Regionalliga im Einsatz war, ging es für drei Westerwälder Teams noch ein letztes Mal in 2025 um Punkte. Zu Zählbarem gereicht hat es nur für die Wirgeser A-Junioren, für die aber mehr drin war als ein 1:1.

Kurz vor der Winterpause kommen die A-Junioren der Spvgg EGC Wirges in der Regionalliga immer besser auf Touren und hätten um ein Haar den dritten Sieg in Folge gelandet. Bei den B-Junioren mussten sich beide Westerwälder Teams geschlagen geben.A-Jugend, RegionalligaSV Viktoria Herxheim – Spvgg EGC Wirges 1:1 (0:0).







