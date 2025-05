Acht Siege in zwölf Spielen holten die besten Jugendfußballteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein - JSG Augst 1:2 (1:1). Mit einem Sieg hätten sich die Hunsrück-Mittelrheiner aller Abstiegssorgen entledigen können, so aber sind sie nur praktisch gerettet, theoretisch aber als Siebter noch nicht mit acht Punkten Vorsprung auf Vulkaneifel Mendig auf dem ersten Abstiegsrang. Die Gastgeber blieben nach der Niederlage bei 28 Zählern, die Gäste aus Augst haben die nun ebenfalls auf dem Konto. Carlos Wein brachte Hunsrück-Mittelrhein zwar in Führung, aber die Westerwälder drehten die Partie auf dem Emmelshausener Kunstrasen noch.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Rhein-Hunsrück - JFV Vulkaneifel 7:0 (3:0). Überraschend klar war das Duell der vorher punktgleichen Teams. 14 Zähler hatten beide, die Rhein-Hunsrücker stehen nun nicht nur drei Punkte vor Vulkaneifel, sondern auch vor der Abstiegszone, vier Teams müssen runter, zwei Partien stehen noch aus. Die Tore in Kirchberg verteilten sich auf folgende Spieler: Anton Stemann (2), Damian Grätz (2), Ashkan Qayumi, Anthony Steffens Guerra und Nick Diakité.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein - JSG Untermosel 5:1 (1:1). Geht doch noch was für die Hunsrück-Mittelrheiner im Kampf um den Rheinlandliga-Aufstieg? Während sich der Tabellenzweite in Gondershausen vor allem in der zweiten Hälfte keine Blöße mehr gegen den Achten gab, spielte der Erste Schieferland daheim nur 2:2 gegen den Fünften Vulkaneifel Kottenheim. Nur noch ein Punkt beträgt der Rückstand, allerdings hat Schieferland noch ein Spiel weniger. Für Hunsrück-Mittelrhein trafen Jan Kasemir (2), Fabian Löw, Jakob Rissel und Ben Hammen.

SGL Heimersheim - JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald-Löffelscheid 0:3 (0:1). Die Mastershausener, für die Maximilian Spitzer, Marc Reisberger und Simon Langenbahn trafen, machten in Heimersheim die 30 Punkte voll und stehen als Aufsteiger auf dem guten siebten Rang, zwei Spiele stehen noch aus. Die Gastgeber sind mit drei Punkten schon längst abgestiegen.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

Rot-Weiss Koblenz - JFV Rhein-Hunsrück 1:2 (0:1). Nach zwei Niederlagen in Folge kehrte der JFV in die Erfolgsspur zurück und festigte mit dem Dreier beim Achten seinen sechsten Platz mit 21 Punkten, Platz fünf (Bitburg, 22 Punkte) ist auch noch greifbar für das Team von Trainer Michael Schwegel, der den Sieg als verdient bezeichnete. Felix Boch brachte die Gäste mit einem feinen Freistoßtor in Führung, Jan Maximini erhöhte nach der Pause auf 2:0, das Koblenzer Tor fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

Rot-Weiss Koblenz II - JSG Soonwald/Simmern 0:3 (0:2). Ivan Raichev tat es wieder. Der Soonwald-Stürmer traf wie beim 8:0 gegen den VfR Koblenz auch gegen Rot-Weiss Koblenz II direkt vom Anstoßpunkt über den verdutzten Rot-Weiss-Keeper ins Netz zum 1:0 nach einer Sekunde. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Kapitän Felix Gerlach auf 2:0, ehe Raichev in der zweiten Hälfte mit dem 3:0 den Sack zumachte. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone hat Soonwald den Klassenverbleib so gut wie sicher.

JSG Mosel-Hunsrück - Ahrweiler BC II 3:1 (1:0). Ganz wichtiger Sieg für die Gastgeber, die in Löf den Fünften schlugen und nun vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone haben. Tim Podgorski brachte die Mosel-Hunsrücker in Führung, Ahrweiler II glich zunächst aus, aber Jonathan Mack und Paul Schmitt ließen die Gastgeber nach 70 Minuten jubeln.

JSG Vulkaneifel Ettringen - JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:1 (0:0). Der Spitzenreiter Hunsrück-Mittelrhein lag beim Vierten in Mendig lange hinten, kam aber in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch zum Ausgleich durch Jonas Bernd. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Metternich II (ein Spiel weniger) noch – das bedeutet: Mit vier Punkten aus den beiden letzten Spielen, wäre die JSG sicher Meister. Aufgestiegen sind die Gäste sowieso, da weder der Zweite Metternich II noch Mülheim-Kärlich II hochgehen können, ihre Erstgarnituren spielen bereits Rheinlandliga.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück - Sportfreunde Eisbachtal 0:7 (0:5). Meister Eisbachtal verpasste dem JFV eine ordentliche Abreibung, das 0:7 in Kastellaun war die höchste Saisonniederlage. Der JFV rutschte auf Rang vier ab, kann aber mit zwei Siegen bei Schieferland und zum Abschluss gegen den Dritten Spvgg Trier immer noch den „Bronze-Rang“ drei erreichen.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

Ahrweiler BC II - JFV Rhein-Hunsrück II 2:2 (1:1). Die Gäste kamen nicht über ein Remis beim Neunten ABC II hinaus. Früh lag die U12 des JFV im Rückstand, aber Mattes Kilbinger wendete mit einem Doppelpack das Blatt, doch die Gastgeber kamen im Apollinarisstadion noch spät zum Ausgleich. Der JFV II rutschte auf Rang drei ab.

JSG Hunsrück-Mittelrhein - SV Weitersburg 1:0 (1:0). Durch den Sieg gegen den Achten Weitersburg überholte Hunsrück-Mittelrhein den JFV II und ist nun Zweiter mit einem Punkt Vorsprung drei Spieltage vor Schluss. Leo Köllen gelang nach 15 Minuten das Tor des Tages in Karbach.

JSG Westum - JSG Mosel-Hunsrück 1:6 (0:2). Beim Schlusslicht ließen sich die Gäste nicht lumpen: Ben Mack, Hannes Geißler, Ilias Kulli, Philipp Moye, Mika Geisen und Jakob Waldecker trafen für die Mosel-Hunsrücker, die mit 31 Punkten aus 21 Spielen ihren sechsten Rang festigten.