C-Jugend-Bezirksliga Mitte Soonwald/Simmerns Sieg gegen Spitzenreiter annulliert Michael Bongard 21.12.2025, 13:43 Uhr

i Der 1:0-Sieg der JSG Soonwald/Simmern (rote Trikots) in der C-Jugend-Bezirksliga Mitte gegen den Spitzenreiter Vulkaneifel Ettringen ist annulliert worden, das Spiel muss am 21. Februar wiederholt werden. B&P Schmitt

Der 1:0-Sieg der JSG Soonwald/Simmern im Topspiel der C-Jugend-Bezirksliga Mitte gegen den Spitzenreiter Vulkaneifel Ettringen ist annulliert worden, das Spiel muss am 21. Februar wiederholt werden. Was ist passiert?

„Soonwald/Simmern schlägt den Spitzenreiter“ – so hatte unsere Zeitung am 26. November getitelt, nachdem die Nachwuchsfußballer des Tabellenzweiten JSG Soonwald/Simmern in der C-Jugend-Bezirksliga Mitte den bis dahin makellosen Tabellenführer JSG Vulkaneifel Ettringen mit 1:0 geschlagen hatten.







Artikel teilen

Artikel teilen