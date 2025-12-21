Soonwald/Simmerns Sieg gegen Spitzenreiter annulliert

Der 1:0-Sieg der JSG Soonwald/Simmern im Topspiel der C-Jugend-Bezirksliga Mitte gegen den Spitzenreiter Vulkaneifel Ettringen ist annulliert worden, das Spiel muss am 21. Februar wiederholt werden. Was ist passiert?
Lesezeit 2 Minuten
„Soonwald/Simmern schlägt den Spitzenreiter“ – so hatte unsere Zeitung am 26. November getitelt, nachdem die Nachwuchsfußballer des Tabellenzweiten JSG Soonwald/Simmern in der C-Jugend-Bezirksliga Mitte den bis dahin makellosen Tabellenführer JSG Vulkaneifel Ettringen mit 1:0 geschlagen hatten.