Saisonendspurt in den überkreislichen Jugendfußballligen: Der Blick auf das Abschneiden der besten Rhein-Hunsrücker Klubs in der Rheinland- und Bezirksliga.

Viele Tore und einige wichtige Siege gab es bei den Spielen der besten Nachwuchsfußballer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zu vermelden.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JFV Hunsrückhöhe Morbach 2:0 (0:0). Ganz später und zugleich ganz wichtiger Sieg für die Rhein-Hunsrücker, die durch den Dreier einen Platz und einen Punkt über dem Strich bleiben. 29 Punkte hat der JFV nun gesammelt, Trier-Süd auf dem ersten Abstiegsrang hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Gegen den Achten Morbach trafen Louis Wilki in der 88. Minute und Ferdinand Sahm in der dritten Minute der Nachspielzeit.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Bremm – JSG Hunsrück-Mittelrhein 2:3 (0:1). Die Bremmer sind nach der Niederlage abgestiegen, der Vorletzte hat vier Spiele vor Schluss zwölf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, auf dem der COC-Rivale JFV Schieferland steht. Der hat am Mittwoch um 19.30 Uhr in Kottenheim beim Viertletzten JSG Vulkaneifel Mendig die große Chance, sich von unten abzusetzen. Das gelang den Hunsrück-Mittelrheinern in den letzten drei Spielen mit sieben Punkten, die JSG ist jetzt Fünfter mit 28 Zählern. In Führung brachte die Gäste in Bremm Carlos Wein, ein Eigentor von Max Schmitt brachte Bremm den Ausgleich, bevor erneut Wein und Luca Müller auf 3:1 erhöhten. Laurin Grünewald gelang nur noch der Anschlusstreffer.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Hunsrückhöhe Morbach – JFV Rhein-Hunsrück 1:0 (1:0). Das Tor von Ruben Gräf nach 30 Minuten brachte den Morbachern letztlich vier Zähler Vorsprung auf den JFV, der nun am Samstag um 16 Uhr in Kirchberg die punktgleichen Vulkaneifeler (beide 14 Zähler) zum vielleicht schon entscheidenden Duell im Abstiegskampf empfängt. Vier Teams steigen ab, Eisbachtal II (13 Punkte) und die JSG Mittelrhein (11) sind auch noch in der Verlosung.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

SG Mülheim-Kärlich II – JSG Hunsrück-Mittelrhein 5:6 (1:3). In der fünften Minute der Nachspielzeit hielt Fabian Löw mit dem 6:5-Siegtreffer den Traum vom Aufstieg bei den Gästen am Leben, denn so sind es bei einem Spiel mehr weiterhin nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Schieferland (4:1 gegen Schlusslicht Heimersheim). Marlin Janz hatte die JSG mit einem Doppelpack 2:0 in Führung geschossen, Jan Kasemir traf dann zum Pausenstand von 3:1. Die SG-Reserve drehte nach der Halbzeit die Partie komplett, führte 4:3, bevor ein Eigentor den Ausgleich brachte. Löw sollte dann der Mann des Tages werden, denn er schoss nicht nur das Siegtor in Unterzahl, sondern auch das 5:4.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Soonwald/Simmern – VfR Koblenz 8:0 (6:0). Mit drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone und den Gast VfR Koblenz ging Soonwald in die Partie und legte mit einem Paukenschlag im Simmerner Hunsrückstadion los: Direkt vom Anstoßpunkt (!) traf Ivan Raichev über den verdutzten Koblenzer Keeper hinweg zum 1:0. Ein Schock, von dem sich die Gäste nie erholten. Nach 14 Minuten stand es 4:0, zur Halbzeit 6:0 und am Ende 8:0 für Soonwald. Raichev traf insgesamt viermal, Felix Gerlach doppelt, Semjon Lauff und Elias Engel je einmal. Soonwald hat nun als Neunter sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

JSG Mosel-Hunsrück – JSG Remagen 1:3 (0:2). Der Zehnte Mosel-Hunsrück hat nach der Niederlage gegen den Sechsten weiter vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der VfR Koblenz belegt. Tim Podgorski verkürzte nach der Pause auf 1:2, zu mehr sollte es aber für die Gastgeber auf dem Löfer Kunstrasen nicht reichen.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – Rot-Weiss Koblenz II 5:3 (3:2). In einem wilden Spiel kassierte der Spitzenreiter Hunsrück-Mittelrhein erstmals drei Gegentore, schoss aber selbst fünf – an allem war Jonas Bernd beteiligt als Vorlagengeber beziehungsweise das 2:1 schoss er selbst. Die weiteren Treffer für die JSG erzielten Till Böhm (2), Jonas Löw und Luis Lenzke. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Metternich II weiter fünf Punkte.

D-Junioren-Rheinlandliga

Eintracht Trier – JFV Rhein-Hunsrück 1:3 (0:0). Nach dem schwachen 0:3 im Nachholspiel beim Siebten Heimbach-Weis kam der JFV schnell wieder auf Touren, gewann beim Sechsten Eintracht Trier und festigte Platz drei. Eisbachtal (am Samstag um 11 Uhr JFV-Gast in Kastellaun) steht als Meister schon fest, genau wie die TuS Koblenz als Vizemeister. In Trier fielen alle Tore in der Schlussviertelstunde. Linus Kunz und Luca Vogt brachten den JFV 2:0 in Front, die Eintracht verkürzte auf 1:2, ehe Noah Lesniak in der Nachspielzeit den Deckel auf den 14. JFV-Sieg im 23. Spiel draufmachte.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

FC Plaidt – JSG Hunsrück-Mittelrhein 3:1 (2:1). Die JSG hat sich mit der Niederlage aus dem Titelrennen verabschiedet und bleibt Dritter mit 43 Punkten, Plaidt ist als Vierter nun einen Punkt dran, Zweiter ist der JFV Rhein-Hunsrück II (hatte spielfrei), der sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TuS Koblenz II hat – bei einem Spiel weniger. Liam Bernd glich die frühe Plaidter Führung zwar postwendend aus, aber danach trafen trotz einiger Chancen für die Gäste nur noch die Plaidter.

JSG Mosel-Hunsrück – Ahrweiler BC II 2:2 (0:1). Den 28. Punkt sicherte den Mosel-Hunsrückern Ben Mack fünf Minuten vor Schluss mit seinem Treffer zum 2:2. Das 1:1 hatte Leo Spörl erzielt. Die Ahrweilerer Reserve hat durch das Remis nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.