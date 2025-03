Die Siegesserie der von Kim Fuhr trainierten A-Junioren der JSG SooNahe in der Fußball-Landesliga geht weiter. Auch vom Auswärtsspiel beim FV Ramstein brachte die Mannschaft drei Punkte mit. Weniger gut läuft es bei der U17 der JSG SooNahe, die eine Niederlage bei der JSG Birkenfeld quittieren musste. Die C-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach II punkteten überraschend gegen den Tabellendritten Hassia Bingen.

A-Junioren

FV Ramstein – JSG SooNahe 0:4 (0:0). „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte SooNahe-Coach Kim Fuhr mit Blick auf die erste Hälfte, in der der FVR überlegen war und Aluminium sowie ein guter Torwart das 0:0 in die Pause retteten. Im zweiten Durchgang wurde die Partie nach einigen für die Zuschauer unverständlichen Schiedsrichterentscheidungen hitzig. Zunächst wurden die Gäste-Fans vom Platz geschickt, und Johannes Nitsch musste für fünf Minuten zuschauen. Höhepunkt war dann eine Rote Karte für Fuhr. Michel Hahn behielt in dieser Phase aber Übersicht und Nerven und markierte das 1:0, dem er wenig später seinen zweiten Treffer folgen ließ. „Überragend, was Michel an diesem Tag in Offensive wie Defensive geleistet hat“, lobte Fuhr. Fabian Fritz, erstmals nach langer Verletzungspause wieder dabei, markierte das 3:0, und in der Nachspielzeit machte Nitsch mit dem 4:0 den Deckel drauf.

B-Junioren

JSG Birkenfeld – JSG SooNahe 3:1 (0:1). Gegen überlegene Gastgeber kamen die Auswärtigen im Verlauf der ersten Hälfte kaum zu nennenswerten Tormöglichkeiten, gingen aber nach einem Treffer von Simon Leyendecker mit einer 1:0-Führung zum Pausentee. „In der zweiten Hälfte haben wir wesentlich stärker gespielt, sind aber nach Fehlern im Aufbauspiel in Rückstand geraten“, haderte SooNahe-Trainer Jan Fries. Er fügte an: „Danach haben wir gedrückt und wollten zumindest noch den Ausgleich erzielen, hatten aber Pech bei einem Lattentreffer und haben leider auch einen Foulelfmeter vergeben.“

JFFV Baumholder – JSG Nahe-Glan 4:2 (2:0). Die Gäste traten erstmals unter der Leitung des neuen Trainers Ishan Ersoy an. Die Heimischen hatten Feldvorteile und konnten diese bis zur Pause in eine 2:0-Führung ummünzen. Nach Wiederanpfiff drehten die Gäste auf und kamen nach Toren von Mohammad Sulaiman (48.) und Jonathan Rupp (60.) zum Ausgleich. Mit einem Doppelschlag (72., 74.) machte der JFFV die Hoffnungen der Gastmannschaft auf einen Punktgewinn aber zunichte.

C-Junioren

TSV Degenia Bad Kreuznach II – Hassia Bingen 1:1 (1:0). „Ein offenes Spiel, in dem wir sehr gut gearbeitet und uns viele Chancen erspielt haben“, sagte Degenia-Trainer Cihan Ceylan. Narek Kehishghukasyan (20.) gelang das 1:0. „Am Ende ein gerechtes Ergebnis“, fügte Ceylan an. Er betonte: „Wir bauen jetzt schon für die nächste Saison auf. Die Mannschaft bleibt beisammen, und es macht auch bereits viel Spaß mit dem jungen Team.“