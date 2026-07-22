Der Fußballverband Rheinland geht neue Wege mit Meldeligen bei den A-, B-, C- und D-Junioren. Die Staffeleinteilungen stehen fest. Der erste Spieltag steigt am 22. August.
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Neue Erfahrungen für die Vereine mit Jugendmannschaften und den Jugendausschuss des Fußballverbandes Rheinland (FVR): Im Frühjahr war mit großer Unterstützung der Vereine die Umstrukturierung des Juniorenfußballs der A- bis D-Junioren beschlossen worden, nach der die Klubs ihre Mannschaften in die aus ihrer Sicht passende Leistungsebene melden, ohne dass zuvor eine sportliche Qualifikation nötig ist – Ausnahme ist die höchste Spielklasse im ...