FV Rheinland geht neue Wege So startet der Jugendfußball ins neue Spielsystem 22.07.2026, 09:39 Uhr

i So sehen die Meldezahlen im Jugendbereich im Rheinland von den A-Junioren bis zu den Bambinis in der Saison 2026/27 aus. FV Rheinland

Der Fußballverband Rheinland geht neue Wege mit Meldeligen bei den A-, B-, C- und D-Junioren. Die Staffeleinteilungen stehen fest. Der erste Spieltag steigt am 22. August.

Neue Erfahrungen für die Vereine mit Jugendmannschaften und den Jugendausschuss des Fußballverbandes Rheinland (FVR): Im Frühjahr war mit großer Unterstützung der Vereine die Umstrukturierung des Juniorenfußballs der A- bis D-Junioren beschlossen worden, nach der die Klubs ihre Mannschaften in die aus ihrer Sicht passende Leistungsebene melden, ohne dass zuvor eine sportliche Qualifikation nötig ist – Ausnahme ist die höchste Spielklasse im ...







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