Bei den C-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach ist es zu einem Trainerwechsel gekommen. Allerdings unterstützt der Vorgänger den neuen Coach tatkräftig.
Die JSG Rheinhessen Nord geht mit weißer Weste in die Herbstferien. Nach sieben Siegen in sieben Spielen führt die von Tobias Riederle trainierte Mannschaft die Tabelle der A-Junioren-Landesliga unangefochten an. Rang zwei belegt das zweite Team aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach, die JSG Nahe-Glan, die noch ein Nachholspiel zu absolvieren hat.