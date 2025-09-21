Den ersten Saisonsieg in der Vorwoche konnten die D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach nicht zum Startschuss für eine Verbandsliga-Serie nutzen. Die C-Junioren der JSG Nahe-Glan ließen es dagegen krachen.
Groß war die Freude bei den C-Junioren-Fußballern der JSG Nahe-Glan, die beim Schlusslicht nichts anbrennen ließen und einen deutlichen Sieg einfuhren. Frust herrschte dagegen beim D-Junioren-Team des TSV Degenia Bad Kreuznach.C-Junioren, FG Mutterstadt – JSG Nahe-Glan 1:7 (1:3).