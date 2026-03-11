Heimerfolg gegen Andernach SG Wienau siegt und freut sich auf die DM in Duisburg Lukas Erbelding 11.03.2026, 13:00 Uhr

i Die B-Juniorinnen der SG Wienau (schwarze Trikots) hatten gegen die SG 99 Andernach alles im Griff und feierten in Großmaischeid einen 3:1-Heimsieg. Jörg Niebergall

Die SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid hat einen Start nach Maß in der B-Juniorinnen-Regionalliga hingelegt. Mit Blick auf das kommende Wochenende steht die SG mit ihren C-Juniorinnen vor einem besonderen Turnier in der Halle.

Die Fußball-B-Juniorinnen der SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid sind erfolgreich ins neue Jahr in der Regionalliga Südwest gestartet. Mit 3:1 (2:1) setzte sich die SG in Großmaischeid gegen die SG 99 Andernach durch. Zu Beginn der Partie hatte die Mannschaft von Trainer Frank Muscheid noch Probleme, ihren Rhythmus zu finden, da in den vergangenen Monaten aufgrund der Teilnahme an diversen Futsal-Meisterschaften größtenteils in der Halle trainiert ...







