SG Wienau sichert sich in Andernach zwei Titel

Bei den Rheinlandmeisterschaften in Andernach wussten die Fußball-Juniorinnen der SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid zu überzeugen. Die Mannschaften der Kombinierten durften gleich zwei Titel bejubeln.

Erfolgreiches Wochenende für die Jugendfußballerinnen der SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid: Bei den Rheinlandmeisterschaften in Andernach holten die E- und C-Juniorinnen den Titel, während die D-Juniorinnen Dritte wurden.

Den Auftakt machten am Samstag die D-Juniorinnen von Trainer Chris Kerndl.