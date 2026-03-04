Sieg bei Futsal-Meisterschaft
SG Wienau schlägt im Finale den 1. FC Kaiserslautern
Die C-Juniorinnen der SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid legten einen starken Auftritt bei der Futsal-Regionalmeisterschaft hin, holten den Sieg und dürfen nun an der DM in Duisburg teilnehmen.
Muscheid/Verein

Bei der Futsal-Regionalmeisterschaft in Saarbrücken ist den C-Juniorinnen der SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid ein großer Erfolg gelungen. Nach dem Titelgewinn darf sich die SG auf die Teilnahme an der DM in Duisburg freuen. 

Lesezeit 2 Minuten
Toller Erfolg für die SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid: Bei der Futsal-Regionalmeisterschaft der C-Juniorinnen in Saarbrücken holte die SG den Titel und darf somit in zwei Wochen an der Deutschen Meisterschaft in Duisburg antreten.„Da haben wir den Vogel abgeschossen.

