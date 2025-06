SG Merxheim bietet nun auch Mädchentraining an

In Sachen Mädchen- und Frauenfußball geht nicht viel im Kreis Bad Kreuznach. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim startet eine Initiative, um das zu ändern.

Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim intensiviert ihre Bemühungen im Frauen- und Mädchenfußball. Seit wenigen Wochen gibt es ein Mädchentraining. Im Jahr 2026 möchte die SGM zudem ein Frauenteam melden.

Die SGM hat bekanntlich alle männlichen Altersklassen besetzt, nun sollen Mädchen und Frauen folgen. „Uns liegt es am Herzen, auch den weiblichen Fußball zu fördern. Und das Interesse ist groß. Das Ganze läuft richtig gut an“, sagt Manuel Blatz, der Vorsitzende des TuS Monzingen. 16 bis 20 Mädchen ab zehn Jahren trainieren regelmäßig freitags zwischen 17.15 Uhr und 18.45 Uhr in Monzingen oder Merxheim. Weitere Mädchen sind herzlich willkommen, dabei ist es völlig egal, ob es sich um Anfängerinnen oder Fortgeschrittene handelt. „Jedes Mädchen kann gerne an den Freitagabenden bei uns vorbeischauen. Manche steigen direkt mit ins Training ein, manche schauen erst einmal zu, gehen nach ein paar Minuten auf den Platz und sind dann Feuer und Flamme“, berichtet der Vorsitzende. Er hilft, das Training zu koordinieren. Trainerinnen sind Nici Scheid und Kathrin Hey.

Der Zulauf auch von älteren Mädchen und Frauen war so groß, dass im Raum stand, schon im Sommer ein Frauenteam zu melden. „Wir werden es aber langsam angehen lassen und im Spätsommer und Herbst erst einmal mit den Mädchen Freundschaftsspiele bestreiten. Danach sehen wir weiter“, erklärt Blatz und fügt an: „Unser festes Ziel ist es allerdings, im Sommer 2026 ein Frauen-Team an den Start zu bringen. Auch da können sich interessierte Frauen gerne melden.“

Doch zurück zu den Mädchen. „Uns geht es da in gar keiner Weise drum, leistungsmäßig einzusteigen. Die Mädchen sollen Spaß haben, und wenn sie zwischendrin einfach mal ein Rad schlagen, dann ist das auch okay“, sagt Blatz. Ansprechpartner bei Interesse sind Manuel Blatz (0152/33736565) und Kathrin Hey (0151/70840081).