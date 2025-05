Lediglich die C-Junioren der JSG Nahe-Glan punkteten von den Kreisteams in den Fußball-Jugend-Verbandsligen.

A-Junioren, JSG Nahe-Glan – Ludwigshafener SC II 0:7 (0:3). „Wir waren und sind leider personell und konditionell dezimiert“, resümierte JSG-Trainer Matthias Baus. Das konnten die Gastgeber auch mit taktischen Änderungen während des Spiels nicht auffangen. „Aber die Jungs, die da waren, haben alles versucht“, sagte Baus. Jan Petrov stellte sich in den Dienst der Mannschaft und hielt angeschlagen 60 Minuten durch. Wie so oft kam einiges zusammen: So fühlten sich die Meisenheimer bei zwei Elfmetern benachteiligt. „Unser Torwart Serhat Frank hat einen Elfmeter klasse pariert und auch noch zwei weitere Chancen klären können. Eine gute Leistung von Serhat“, berichtete Baus, der ergänzte: „Gefreut hat mich, dass unsere A-Jugend-Spieler Maik Seng, der erst am Donnerstag 18 Jahre alt geworden ist, gleich im darauffolgenden Spiel der Männermannschaft gegen den SV Kirchheimbolanden zum Einsatz kam.“

C-Junioren, FG Mutterstadt – TSV Degenia Bad Kreuznach 2:0 (0:0). „Wir hatten einen guten Start mit drei hundertprozentigen Dingern, die wir leider nicht gemacht haben“, sagte TSV-Trainer Cihan Ceylan und ergänzte: „Ansonsten war es ein ausgeglichenes Spiel bis fünf Minuten vor Schluss. Ein direkter Freistoß und ein Stellungsfehler unseres Torhüters sorgten für die Niederlage.“

C-Junioren, Wormatia Worms II – JSG Nahe-Glan 3:3 (1:3). „Wir waren die gesamte Spielzeit dominierend“, erklärte JSG-Trainer Christoph Hock. Laurenz Horn erzielte die Führung (3.), die hätte ausgebaut werden können. Doch zweimal scheiterten die Gäste an der Latte. In der 30. Minute glich Worms aus. Adrian Beles und Amad Abdullatif stellten aber zur Pause auf 3:1. Mitte der zweiten Hälfte nutzte die Wormatia einen Fehler im Spielaufbau zum 2:3 und glich kurz vor Schluss durch einen Elfmeter aus. „Wahnsinn, dass wir aus diesem Spiel mit nur einem Punkt herausgehen“, haderte Hock.