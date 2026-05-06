Nur Sekunden haben dem JFV Rhein-Hunsrück im B-Jugend-Rheinlandpokal gefehlt, dann hätte es ein Elfmeterschießen gegen Eintracht Trier um den Einzug ins Endspiel gegeben. Aber Trier erzielte noch das 2:1 in der Nachspielzeit.
Lesezeit 1 Minute
Bitteres Aus im Halbfinale des B-Junioren-Rheinlandpokals für die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück: Der Rheinlandliga-Tabellenvierte unterlag in Kirchberg vor 100 Zuschauern dem Regionalliga-Vierten Eintracht Trier mit 1:2 (0:1). Mit der letzten Aktion in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf die Eintracht zum Sieg und spielt am 30.