Aus gegen Eintracht Trier Sekunden fehlen dem JFV zum Elfmeterschießen Michael Bongard 06.05.2026, 11:08 Uhr

i Der Rheinlandligist JFV Rhein-Hunsrück (rote Trikots, von links mit Leon Scherer und Nick Diakite) verlangte dem Regionalligisten Eintracht Trier im Halbfinale des B-Jugend-Rheinlandpokals alles ab, verlor aber unglücklich durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2 in Kirchberg. Christian Kiefer

Nur Sekunden haben dem JFV Rhein-Hunsrück im B-Jugend-Rheinlandpokal gefehlt, dann hätte es ein Elfmeterschießen gegen Eintracht Trier um den Einzug ins Endspiel gegeben. Aber Trier erzielte noch das 2:1 in der Nachspielzeit.

Bitteres Aus im Halbfinale des B-Junioren-Rheinlandpokals für die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück: Der Rheinlandliga-Tabellenvierte unterlag in Kirchberg vor 100 Zuschauern dem Regionalliga-Vierten Eintracht Trier mit 1:2 (0:1). Mit der letzten Aktion in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf die Eintracht zum Sieg und spielt am 30.







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