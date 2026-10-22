U-Teams des SC Idar im Einsatz Schwinn will Leidenschaft und Intensität gegen den Ball Florian Unckrich 22.10.2026, 14:43 Uhr

i Hannes Fickinger im Vollgasmodus: Auf diese Art will der Mittelfeldspieler mit seinem SC Idar-Oberstein auch das Regionalliga-Duell bei Wormatia Worms angehen und gewinnen. Joachim Hähn

Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein empfangen schon am Freitagabend in der Regionalliga Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück. Die A-Junioren gaastieren am Sonntag bei Wormaatia Worms

„Jeder muss bereit sein, die beste Version von sich selbst zu sein.“ Christian Schwinn, der A-Jugend-Trainer des SC Idar-Oberstein legt mit seinem Lieblingsspruch vor dem Duell zweier Traditionsvereine die Messlatte hoch. Auch B-Jugend-Trainer Alexis Currier fordert von seiner Mannschaft einiges, vor allem die richtige Einstellung, ausgerechnet gegen den Tabellenletzten.







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