Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein empfangen schon am Freitagabend in der Regionalliga Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück. Die A-Junioren gaastieren am Sonntag bei Wormaatia Worms
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„Jeder muss bereit sein, die beste Version von sich selbst zu sein.“ Christian Schwinn, der A-Jugend-Trainer des SC Idar-Oberstein legt mit seinem Lieblingsspruch vor dem Duell zweier Traditionsvereine die Messlatte hoch. Auch B-Jugend-Trainer Alexis Currier fordert von seiner Mannschaft einiges, vor allem die richtige Einstellung, ausgerechnet gegen den Tabellenletzten.