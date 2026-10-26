Eine Woche nach dem 6:0-Heimsieg gegen Saar 05 Saarbrücken steckte die U19 des SC Idar-Oberstein bei Wormatia Worms eine deutliche Klatsche ein. Trainer Christian Schwinn nennt Gründe und ist enttäuscht.
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Vom 6:0 zum 0:5, innerhalb einer Woche hat die U19 des SC Idar-Oberstein beide Extreme erlebt. Dem Kantersieg gegen Saar 05 Saarbrücken folgte bei Wormatia Worms in der Regionalliga eine herbe Ernüchterung. „Unsere Leistungsschwankungen sind zu wild“, ärgerte sich Trainer Christian Schwinn.