SC Idar-Oberstein siegt 1:0 Schwinn macht die B-Jugend-Regionalliga sauviel Spaß Sascha Nicolay 01.12.2025, 15:24 Uhr

i Christian Schwinn coacht die B-Junioren des SC Idar-Oberstein mit viel Erfolg. Das Team hat als Aufsteiger in der Regionalliga schon 21 Punkte gesammelt. Joachim Hähn

Den secshten Sieg der Saison tüteten die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga beim FC Homburg ein. 21 Punkte stehen jetzt auf dem Konto des bärenstarken Aufsteigers aus der Schmuckstadt.

Mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Homburg haben sich B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in die Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn hat damit in der ersten Saisonphase – die Partie bei Mitaufsteiger Homburg war das erste Rückrundenspiel – starke 21 Punkte geholt.







