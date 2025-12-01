Schwinn macht die B-Jugend-Regionalliga sauviel Spaß 

Den secshten Sieg der Saison tüteten die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga beim FC Homburg ein. 21 Punkte stehen jetzt auf dem Konto des bärenstarken Aufsteigers aus der Schmuckstadt.
Mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Homburg haben sich B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in die Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn hat damit in der ersten Saisonphase – die Partie bei Mitaufsteiger Homburg war das erste Rückrundenspiel – starke 21 Punkte geholt.