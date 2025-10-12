Der TuS Weitefeld-Langenbach organisierte in Kooperation mit dem Fußballverband Rheinland einen rundum gelungenen Vormittag zum „Tag des Mädchenfußballs“. 72 Schülerinnen zeigten Freude und Energie in Langenbach.
Auf dem Langenbacher Kunstrasenplatz wurde der „Tag des Mädchenfußballs“ zu einer runden Sache. In Kooperation mit dem Fußballverband Rheinland (FVR) organisierte der TuS Weitefeld-Langenbach unter der Leitung von Stephanie Hannemann und Bayram Biyikli einen Vormittag für Mädchen der dritten und vierten Klassen der benachbarten Grundschulen.