JSG Rheinhessen Nord 1:3 Schiri-Ärger bei der ersten Saisonniederlage Helmut Zillmann 20.04.2026, 16:34 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Am ersten Spieltag nach der Osterpause gab es einige Highlights in den Junioren-Landesligen. So unterlag der A-Junioren-Spitzenreiter erstmals und freute sich die JSG Rotenfels über einen Derbysieg.

Im Heimspiel gegen die JSG Guntersblum mussten die Fußballer der JSG Rheinhessen Nord die erste Saisonniederlage in der A-Junioren-Landesliga einstecken. Die U19 der JSG Nahe-Glan festigte ihren Platz im vorderen Mittelfeld der Tabelle dagegen mit einem Auswärtssieg bei der TSG Bretzenheim II.







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