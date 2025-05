Es wird noch mal eng für den JFV Schieferland in der B-Junioren-Bezirksliga Mitte: Mit dem zweiten Unentschieden hintereinander schmolz der Vorsprung des Spitzenreiters und der Rheinlandliga-Aufstieg könnte noch in Gefahr geraten.

Die Ergebnispalette war wieder komplett bei den Nachwuchsfußballern aus der Cochemer Region. Fast so weh wie eine Niederlage tat den B-Junioren des JFV Schieferland ein Remis, denn dadurch ist der Titelkampf in der Bezirksliga wieder komplett offen.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Vulkaneifel – JFV Wolfstein 2:1 (2:0). Die Generalprobe für das große Rheinlandpokalfinale am Donnerstag um 12.30 Uhr daheim in Gillenfeld gegen Regionalligist Rot-Weiss Koblenz ist dem Tabellenzweiten gelungen. Der Dreier reichte aber nicht mehr, um näher an Spitzenreiter Andernach heranzurücken, denn der machte mit einem knappen 2:1 gegen den JFV Rhein-Hunsrück und weiter fünf Punkten Vorsprung bei nur noch einem ausstehenden Spiel die Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg perfekt. Vulkaneifel, für das Finn Bauer und Tom Hoff in der ersten Hälfte gegen den Fünften trafen, hat weiter zwei Punkte Vorsprung auf Trier-Tarforst.

SG 99 Andernach – JFV Rhein-Hunsrück 2:1 (1:0). Die abstiegsgefährdeten Rhein-Hunsrücker haben den Meister ganz schön zittern lassen, vor allem ab dem Zeitpunkt, als Louis Wilki kurz nach der Pause auf 1:2 verkürzte. Doch ein Punkt oder gar noch mehr sollte es nicht mehr werden für die Gäste, die nun vor einem absoluten „Abstiegsendspiel“ stehen. Der JFV steht zwei Punkte über dem Strich und empfängt am Samstag in Kirchberg um 17 Uhr just das Team, das hinten dran steht – und zwar die JSG Trier-Süd. Sollten die Gäste nicht gewinnen, hätte der JFV ein weiteres Jahr im Verbandsoberhaus gebucht.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Bremm – JSG Kastellauner Land 0:9 (0:3). Absteiger Bremm (13 Punkte), der vergangene Woche noch seine Partie aufgrund von Spielermangel hatte absagen müssen, kam gegen den Tabellenzweiten aus dem Hunsrück mächtig unter die Räder, der Vorletzte hatte nicht den Hauch einer Chance. Die Gäste, die als Aufsteiger eine klasse Runde spielen, haben den zweiten Rang sicher, Meister ist die JSG Untermosel. Für Kastellauner Land trafen Ben Pies (5), Lenny Schmitz, Ari Maxeiner, Jakob Müller und Valentino Steffens-Guerra. 127 Tore haben die Gäste damit bereits geschossen, 43 davon Pies, der kommende Saison bei der SG Vorderhunsrück in der A-Klasse spielen wird.

Rot-Weiss Koblenz II – JSG Cochem 1:3 (0:2). Cochem hat sich durch den Sieg den guten vierten Platz geangelt, die Gastgeber müssen als Viertletzter absteigen. Niclas Kemler brachte Cochem früh in Führung, Halil Bahtijarevic erhöhte nach einer Viertelstunde und mit dem 3:0 von Max Diederichs direkt nach Wiederanpfiff war die Messe gelesen.

B-Junioren-Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JFV Vulkaneifel – Sportfreunde Eisbachtal II 4:0 (3:0). Der Dreier der Vulkaneifeler in Gillenfeld war wichtig – und auch ein Muss, denn ansonsten wäre der Abstieg so gut wie besiegelt gewesen, die Gäste müssen runter mit der JSG Mittelrhein und dem JFV Oberwesterwald. Der letzte freie Platz wird an Vulkaneifel (17 Punkte) oder den JFV Rhein-Hunsrück (18) gehen. Mit der JSG Mittelrhein auswärts haben die Rhein-Hunsrücker allerdings die leichtere Aufgabe zum Abschluss, Vulkaneifel muss nach Schweich zum Zweiten der Platzierungsstaffel.

JFV Rhein-Hunsrück – TuS Mosella Schweich 2:2 (0:1). Anton Stemann war der Spieler des Tages bei der U17 des JFV, die in Kirchberg zweimal hinten lag, aber zweimal zurückkam, zweimal traf Stemann. Nach 61 Minuten glich er zum 1:1 aus und eine Minute vor Schluss war der Jubel groß bei seinem 2:2. Mit einem Sieg am Samstag bei der bereits abgestiegenen JSG Mittelrhein hält der Fünftletzte JFV definitiv die Klasse, bei einem Remis oder Niederlage könnte Vulkaneifel noch vorbeiziehen.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

Ahrweiler BC – JSG Bremm 3:3 (1:2). Bremms 34. Saisonpunkt bedeutet weiter Platz sechs, die Gastgeber stehen mit 30 Punkten einen Spieltag vor Schluss auf dem neunten Rang. Bremm lag zunächst zurück, glich durch ein Ahrweilerer Eigentor aus, bevor Laurin Gründewald (2:1) und Michel Konzen (3:2) die Moselaner jeweils in Führung brachten, der ABC machte aber neun MInuten vor dem Ende noch den Ausgleich.

SG Mülheim-Kärlich II – JFV Schieferland 3:3 (1:2). Auch Schieferland führte 2:1 und 3:2, auch Schieferland kassierte noch den Ausgleich. Aber der tat ungleich weher als bei Bremm, denn durch das Remis beim Fünftletzten hat Spitzenreiter Schieferland seinen Vorsprung auf die JSG Hunsrück-Mittelrhein (5:0 gegen Plaidt) eingebüßt, beide haben vor dem letzten Spieltag 58 Punkte und einen ähnliche Gegner zum Abschluss. Für Schieferland geht es am Samstag um 17 Uhr zum Siebten Untermosel, für Hunsrück-Mittelrhein zum Achten Mastershausen auf den Rasen nach Mittelstrimmig.

C-Junioren-Bezirksliga West

JSG Bremm – JFV Vulkaneifel 3:1 (1:1). Der Zweite Bremm hat sein Konto auf 56 Punkte aufgestockt, die Gäste müssen als Fünftletzter weiter um den Klassenerhalt bangen bei drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Oliver Weißkopf brachte die Gäste in Führung, Finn Van Heiden glich zum Halbzeitstand aus. Im zweiten Abschnitt traf nur noch Bremm, Mattis Fett und Petar Sapina ließen ihre Teamkollegen jubeln.