Die besten Jugendfußballteams aus der COC-Region sind in die Runde gestartet, dabei setzte vor allem die A-Jugend des JFV Schieferland gleich mal ein 10:0-Ausrufezeichen. Wie viel das wert ist, wird man schon am Freitag sehen.

Der Startschuss bei den überkreislichen Jugendfußballern aus der Cochemer Region ist gefallen – und wie zu erwarten gab es die komplette Palette an Ergebnissen, von hohen Siegen über Unentschieden bis hin zu deftigen Niederlagen.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Morbach – JFV Vulkaneifel 4:1 (2:1). Für den Zweiten der Vorsaison, den JFV Vulkaneifel, in dem die SSG Lutzerather Höhe Mitglied ist, könnte es eine schwierigere Runde werden. Zumindest wenn man die letzte Spielzeit zum Maßstab nimmt, denn da waren die Morbacher nur Achter. Für die Gäste glich Maximilian Schmitz zwar zum 1:1 aus nach 20 Minuten, aber nur fünf Minuten später führte Morbach schon wieder und ließ sich die Partie vom Team um Coach Lukas Schaefer nicht mehr aus der Hand nehmen.

SG Mülheim-Kärlich – JFV Rhein-Hunsrück 6:0 (1:0). Bis zur Pause sah es noch nicht nach einem so klaren Resultat aus, aber im zweiten Abschnitt war Mülheim-Kärlich, das mit dem Pausenpfiff mit 1:0 in Führung ging, nicht mehr zu halten vom dünn besetzten JFV um Coach Sascha Daum, der nur 13 Akteure im Kader hatte. Die Gastgeber hatten viel mehr Optionen von außen und nutzten das letztlich gut, um das halbe Dutzend voll zu machen.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Grafschaft – JSG Cochem 1:0 (0:0). Nach genau einer Stunde fiel der Gegentreffer, der zum Start für die Cochemer gleichbedeutend mit der Niederlage sein sollte. Die Moselaner schafften es nicht mehr, auszugleichen und standen nach dem Auftakt mit leeren Händen da.

JFV Schieferland – JSG Soonwald/ Simmern 10:0 (5:0). Ganz anders als der COC-Rivale von der Mosel sind die Schieferländer in die Runde gestartet, sie fertigten die Gäste aus dem Hunsrück zweistellig ab. Wie viel das Resultat wert ist, dürfte der JFV schon am Freitagabend erfahren, wenn es in Hambuch gegen Rot-Weiss Koblenz II (17:0 gegen Kastellauner Land) geht. Die Tore gegen Soonwald erzielten Finn Bleidt (5), Colin Hoffmann (4) und Tom Thelen. „Wir haben den gut 80 Zuschauern begeisternden Offensivfußball geboten“, sagte JFV-Coach Axel Darscheid.

B-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – SG Mülheim-Kärlich 2:2 (2:0). Remis zum Start in der höchsten Verbandsklasse für den Aufsteiger Schieferland, für den sicherlich noch mehr drin gewesen wäre. Denn das Team von Neu-Coach Martin Jächel führte zur Pause mit 2:0 durch Treffer von Ben Rings (22.) und Johannes Jung (28.). Die SG, in der Vorsaison Dritter, schlug aber zurück und schaffte drei Minuten vor Schluss den Ausgleich. „Unterm Strich war das ein gelungenes Debüt gegen eine Spitzenmannschaft aus der Rheinlandliga“, war Jächel zufrieden.

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Hochwald Saarburg 4:4 (0:1). „Das war kein Spiel für schwache Nerven“, pustete JFV-Coach Michael Schwegel durch. Leon Scherer mit einem feinen Freistoß (49.) und Anton Stemann (50.) drehten die Partie nach einem Doppelschlag, die Gäste taten es dem JFV aber gleich und führten nach 74 MInuten mit 4:2. Dann wurde es dramatisch, denn in der Nachspielzeit trafen erst Noah Diakite (80. +1) und dann Kapitän Tino Engelmann (80. +3.) noch zum Ausgleich.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Cochem – SG Mülheim-Kärlich II 0:1 (0:0). Wie die A-Junioren musste auch Cochems „B“ eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. Das Tor des Tages fiel allerdings fünf Minuten früher als beim älteren Jahrgang. Zudem gab es noch eine Gelb-Rote Kart für die Gastgeber nach 73 Minuten.

JSG Untermosel Kobern – JSG Bremm 0:2 (0:1). Schöner Start für die Bremmer um Trainer Frank Pauly. Jona Braun traf nach 21 Minuten zur Führung gegen die Elf von der Untermosel, Mattis Fett machte zehn Minuten vor Ende den Deckel drauf.

C-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Eintracht Trier II 1:4 (0:1). Der JFV dominierte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff das Geschehen in Simmern, versprühte aber kaum Torgefahr. Trier II lauerte auf seine Chance und ging kurz vor der Pause durch einen umstrittenen Handelfmeter in Führung. Direkt nach dem Kabinengang erhöhten die Gäste mit einem Doppelschlag auf 0:3. Felix Gerlach markierte für den JFV das 1:3, aber Triers Dreifach-Torschütze Tim Jakobi machte mit dem 1:4 zehn Minuten vor Schluss alles klar für die Gäste.

Ahrweiler BC – JFV Schieferland 7:0 (1:0). Das Debüt als Trainer der B-Junioren des JFV hätte sich Oleg Gontschar sicherlich anders vorgestellt, er sagte aber auch: „Ahrweiler ist ein sehr starke und erfahrenen Rheinlandliga-Mannschaft. Es war eine verdiente Niederlage. Das Endergebnis aber fiel etwas zu hoch aus.“ Bis zur Pause hatte es nämlich nur 0:1 gestanden, ein strittiger Elfer und ein individueller Fehler zogen den Gästen den Stecker bei 0:3.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Soonwald/Simmern – JFV Rhein-Hunsrück II 2:1 (2:0). Im Hunsrückstadion lagen die Gastgeber schnell durch Tore von Sorab Naziri und Michael Renk mit 2:0 vorne. So stand es auch bis in die Nachspielzeit, ehe Noah Kalb mit einem Elfmeter für den JFV II verkürzte. Zu mehr reichte es für die Gäste aber nicht mehr.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Eintracht Trier 5:3 (3:1). Die U13 des JFV erwischte einen starken Auftakt mit dem Sieg gegen Trier. Mattes Kilbinger und Theo Winkler schossen schnell ein 2:0 heraus, ehe die Gäste verkürzten. Kilbinger erhöhte aber noch vor der Pause auf 3:1, nach dem Seitenwechsel stand es nach Treffern von Liam Wettmann und Noah Miedreich zwischenzeitlich sogar 5:1, Trier kam noch auf zwei Tore heran, an der Niederlage in Kastellaun änderte das für die Eintracht aber nichts mehr.

JFV Schieferland – JFV Morbach 1:1 (1:0). Unentschieden zum Start für Schieferland, das früh durch Nik Hoffmann in Führung gegangen war (3.), Morbach glich nach einer Ecke in der 46. Minute aus. „Es war ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Wir hatten in der ersten Hälfte noch zwei Pfostentreffer. Insgesamt ist es ein faires Ergebnis, da beide Mannschaften gute Torchancen hatten“, sagte JFV-Coach Christoph Bober.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Rheinhöhen Urbar – JFV Rhein-Hunsrück II 3:0 (1:0). Für die U12 des JFV ging die Saison schon nach wenigen Sekunden schlecht los, denn da unterlief den Gästen ein Eigentor. In der Schlussphase erhöhte Urbar mit zwei weiteren Treffern auf 3:0.