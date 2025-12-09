C-Jugend-Rheinlandliga Schieferland verliert 0:4 bei Rot-Weiss Koblenz 09.12.2025, 14:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Nachholspiel musste sich der JFV Schieferland bei Rot-Weiss Koblenz geschlagen geben. Auf einem Abstiegsplatz stehend geht es für den JFV in die Winterpause der C-Jugend-Rheinlandliga.

Nach dem Schieferländer 0:4 bei Rot-Weiss Koblenz in der C-Jugend-Rheinlandliga sind alle überkreislichen Nachwuchsfußballmannschaften aus dem COC-Gebiet in der Winterpause.Rot-Weiss Koblenz – JFV Schieferland 4:0 (1:0). Der Tabellensechste Rot-Weiss wurde auf dem Oberwerth-Kunstrasen seiner Favoritenrolle gegen den Abstiegskandidaten Schieferland gerecht.







