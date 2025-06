Was für ein Finale im Cochemer Moselstadion um den ersten Platz in der Bezirksliga Mitte: Nach Verlängerung hatte am Ende der JFV Schieferland die Nase mit 3:2 vorne – und ließ eine enttäuschte B-Jugend der JSG Hunsrück-Mittelrhein zurück.

Fast 600 Zuschauer (!) waren ins Cochemer Moselstadion gekommen, um sich das Entscheidungsspiel in der B-Junioren-Bezirksliga Mitte um Platz eins und den Rheinlandliga-Aufstieg zwischen dem JFV Schieferland und der JSG Hunsrück-Mittelrhein (beide 61 Punkte) anzusehen. Und sie wurden nicht enttäuscht von den Nachwuchsfußballern, die sich einen Schlagabtausch mit Verlängerung lieferten, den Schieferland mit 3:2 gewann. Nach den 80 regulären Minuten inklusive Nachspielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Die Nachspielzeit ist deshalb so wichtig zu erwähnen, da in der fünften Minute der Overtime Fabian Löw für die JSG ausglich. Mike Hammes, Schieferlands Trainer, beschlich da ein ungutes Gefühl: „Ich dachte da, wir verlieren, aber das war dann reine Willenskraft, in der Verlängerung waren wir mehr am Drücker.“ Und in der 13. von 20 Extra-Minuten erzielte Finn Bleidt den umjubelten Siegtreffer. Die Tore vorher hatten Johannes Jung (1:0, 12.) und Damian Baun (2:0, 44.) für den JFV erzielt, Jan Kasemir hatte nach 49 Minuten auf 1:2 verkürzt. „Das war eine tolle Kulisse und Werbung für den Fußball von beiden Vereinen“, sagte Hammes, „es war mit Hunsrück-Mittelrheins Coach André Stoffel immer ein gutes Miteinander, wir haben nachher noch ein Bier getrunken.“

i Und ab zu den Fans: Der Jubel war nach Abpfiff riesig beim JFV Schieferland. Christian Kiefer. #ckpicture

Für die JSG war es dennoch ein sehr bitterer Abend, denn schon vergangene Saison ging am Ende ein Entscheidungsspiel verloren, damals das um Platz 2 gegen Rot-Weiss Koblenz II. Nun musste man wieder dem Gegner gratulieren, obwohl Hammes, der als Jugendcoach aufhört, fand: „Bei uns sind 50 Prozent 2009er-Jahrgänge, Hunsrück-Mittelrhein war körperlich schon robuster und in der zweiten Hälfte überlegen. Dafür hätten wir in der Verlängerung früher den Deckel drauf machen können, für mich war es persönlich auch das Deckelchen nach zehn Jahren.“ Stoffel wird die A-Junioren der JSG übernehmen in der Bezirksliga. Auch dort geht es dann wieder gegeneinander.