Schieferland kassiert deftige 1:9-Pleite in Kastellaun

Die einen kämpfen um den Aufstieg, die anderen gegen den Abstieg – und das wird auch noch eine Weile so sein bei den überkreislichen Jugendfußballern aus der Cochemer Region.

Ein durchwachsener Spieltag liegt hinter den besten Jugendfußballern aus der Cochemer Region. Von Bestätigung der Spitzenposition bis deftiger Niederlage war alles dabei. Bei den B-Junioren in der Bezirksliga Mitte wurde die Partie der JSG Mastershausen beim Ersten JFV Schieferland verlegt, am 29. April wird nachgeholt.

A-Junioren-Rheinlandliga

TuS Mosella Schweich – JFV Vulkaneifel 2:4 (0:1). Auf dem Schweicher Kunstrasen beim Tabellensiebten war Tim Schommers der Spieler des Tages beim JFV, in dem COC-Klub Lutzerather Höhe Mitglied ist. Dreimal traf der Offensivmann (1:0, 2:1 und 4:2) und hat nun schon 13 Treffer auf dem Konto, Erster in der Torjägerliste ist der Tarforster Linus Merling mit 15 Buden. Das 3:1 erzielte Finn Bauer für den Tabellenführer, der weiter zwei Punkte vor der SG 99 Andernach liegt.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

FV Rübenach – JSG Cochem 2:4 (2:3). Auch bei den Cochemern gab es einen Dreifach-Torschützen mit Max Diederichs, er machte das 1:0 und drehte nach 1:2-Rückstand die Partie wieder in die richtige Richtung für die Gätse mit den Treffern zum 2:2 und 3:2. David Uhle traf in der Nachspielzeit zum 4:2, im Anschluss kassierte Rübenach ein Rote Karte. Cochem ist nun Vierter mit 24 Punkten.

JSG Bremm – JSG Augst 1:1 (1:0). Zehnter Punkt für den Vorletzten Bremm, der gegen den Sechsten Augst durch Luca Buchholz praktisch mit dem Halbzeitpfiff in Führung ging. Ein Dreier hätte den Rückstand auf Hunrück-Mittelrhein (1:5 in Plaidt) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz auf fünf Punkte reduziert, durch das 1:1 nach einer guten Stunde sind es aber sieben Zähler aufs rettende Ufer.

JSG Kastellauner Land – JFV Schieferland 9:1 (4:1). Der Fünfte Schieferland, der sogar durch Jonathan Bernd nach acht Minuten in Führung ging, kam in der Folge mächtig unter die Räder in Kastellaun, das weiter als Zweiter fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Untermosel hat. Für Schieferland bleibt es bei 21 Zählern.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

Spfr Eisbachtal II – JFV Vulkaneifel 3:2 (1:0). Empfindliche Niederlage für die Vulkaneifler, die mit acht Punkten als Fünfter der Achterstaffel den ersten Abstiegsplatz belegt. Mit 0:3 lag der JFV bereits hinten beim Vorletzten (vorher drei Punkte), Mika Schmitz und Tim Gießler in der sechsten Minute der Nachspielzeit trafen für die Gäste.

TuS Mosella Schweich – JFV Rhein-Hunsrück 2:1 (1:0). Der JFV steht nach der knappen Niederlage in Schweich auf Rang drei der Platzierungsstaffel, was sich auf der einen Seite gut anhört, in der Realität sind es aber weiter nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Ashkan Qayumi hatte nach 59 Minuten für die Gäste ausgeglichen, das letzte Wort hatte aber Schweich drei Minuten vor Schluss.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

FC Metternich – JSG Bremm 2:0 (0:0). Keine Tore und folglich auch keine Punkte gab es für die Bremmer, die mit 23 Punkten auf den sechsten Platz abrutschten, Metternich, das nach einer guten Stunde und in der Nachspielzeit traf, bleibt Dritter (30 Punkte).

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

Rot-Weiss Koblenz – JFV Schieferland 5:0 (1:0). Vor der Partie trennten beide Teams nur zwei Punkte, nach der dem klaren Ergbnis sind es fünf, der JFV bleibt Vorletzter mit sechs Zählern, die Koblenzern kletterten auf Platz sechs der Zehner-Meisterrunde – punktgleich mit TuS Koblenz II, gegen die TuS-Reserve geht es am Samstag in Müllenbach. JFV-Coach Sascha Knoff hatte „leider eine sehr schlechte Leistung von uns“ gesehen, allerdings fehlten ihm aber etliche Spieler krankheitsbedingt und verletzt.

C-Junioren-Bezirksliga West

JSG Bremm – JSG Ehrang 0:0. Keine Tore im Verfolgerduell zwischen dem Dritten Bremm und dem Zweiten Ehrang, die nun beide 344 Punkte auf dem Konto haben. Das schmeckte Tabellenführer Schweich am besten, denn der souveräne Spitzenreiter (5:0 gegen Schlusslicht Salmrohr) hat nun zwölf Punkte Vorsprung auf das Duo dahinter.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – SG Mülheim-Kärlich 1:0 (1:0). Matthias Patschula erzielte mit seinem zehnten Saisontreffer nach 13 Minuten bereits den Siegtreffer für die Schieferländer, die nun als Siebter 27 Zähler haben, die Gäste stehen weiter als Drittletzter auf einem von vier Abstiegsplätzen. Als „knapp, aber verdient“ bezeichnete JFV-Coach Christoph Bober den Sieg in einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen und hoher Laufbereitschaft geprägt war.