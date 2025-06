Nicht alle Spiele bei den COC-Nachwuchskickern haben stattgefunden, so endete die Saison für den Rheinlandpokalfinalisten in der A-Jugend mit einer gegnerischen Absage. Für die B-Junioren des JFV Schieferland ist die Saison indes noch nicht beendet.

Der letzte Spieltag bei den besten Nachwuchsfußballern aus der Cochemer Region ist gespielt, wobei ein Team auf jeden Fall nachsitzen muss, denn für die B-Junioren des JFV Schieferland geht es in ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Rheinlandliga. Dort spielen die A-Junioren des JFV Vulkaneifel schon, sie hatten aber nach dem verlorenen Rheinlandpokalfinale daheim gegen Regionalligist Rot-Weiss Koblenz (1:2) Pause, da der Gegner JSG Mittelrhein Bendorf nicht angetreten ist. Die Punkte gehen an den JFV, der dann mit 64 Punkten nur drei Zähler hinter Meister Andernach Zweiter ist. Das Spiel der Bremmer C-Junioren in der Bezirksliga West bei der JSG Kylltal wurde beim Stand von 4:0 für den Tabellenzweiten Bremm wegen Unwetter abgebrochen.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Trier-Süd 2:1 (2:1). Bis zur 42. Minute war der JFV im Kellerduell im Hintertreffen – und damit abgestiegen. Als Ferdinand Sahm dann das 1:1 für die Gastgeber erzielte, waren es wieder die zwei Punkte Differenz zwischen dem ersten Abstiegsplatz und dem rettenden Ufer. Als Finn Ingenbrand dann mit dem Pausenpfiff das 2:1 erzielte, waren es fünf Zähler Abstand – und bei denen blieb es bis zum Schlusspfiff. Trier-Süd muss somit in die Bezirksliga absteigen, der JFV hat sich am letzten Spieltag gerettet.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Schieferland – JSG Bremm 8:1 (4:0). Im COC-Derby ließ der JFV dem Absteiger Bremm (Vorletzter mit 13 Punkten) keine Chance und festigte seinen fünften Platz (38 Punkte). Einen Punkt mehr hat das beste COC-Team Cochem auf Platz vier gesammelt, die JSG hätte am letzten Spieltag gegen „Rückzieher“ BSC Güls gespiett. Bei Schieferland trafen mit Colin Hoffmann und Linus Keller zwei Spieler doppelt, die weiteren vier Tore erzielten Colin Kraus, Felix Hetger, Leon Gäb und Jacob Hüging, der Ehrentreffer gelang Luca Mertens drei Minuten vor Schluss.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JSG Mittelrhein – JFV Rhein-Hunsrück 2:5 (1:3). Auch die U17 des JFV rettete sich mit dem Sieg beim schon abgestiegenen Vorletzten in Bendorf. Mit 21 Punkten wurde der JFV Dritter der Achter-Platzierungsstaffel, vier Teams sind abgestiegen. Die Tore für die Rhein-Hunsrücker verteilten sich auf zwei Spieler, Anton Stemann traf dreimal, Matti Kölzer zweimal.

TuS Mosella Schweich – JFV Vulkaneifel 3:1 (2:0). Des einen Freud’ ist des anderen Leid, denn während die Rhein-Hunsrücker feiern durften, müssen die Vulkaneifeler absteigen als Viertletzter mit vier Zählern Rückstand aufs rettende Ufer. Beim Zweiten der Platzierungsrunde keimte zwar Hoffnung nach dem 1:2 durch Noah Ludwig auf, aber mit dem 1:3 war auch die wieder verflogen.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald-Löffelscheid – JSG Hunsrück-Mittelrhein 1:6 (1:1). 45 Minuten war es eng, dann wurde es deutlich – und die Hunsrück-Mittelrheiner machten ihre Hausaufgaben im Fernduell mit dem JFV Schieferland, der allerdings ebenfalls siegte (2:0 bei Untermosel). So steht nun ein Entscheidungsspiel um den Titel und den Rheinlandliga-Aufstieg an, gespielt wird am Mittwoch, 11. Juni, 19 Uhr in Cochem. Mastershausen beendet die Saison als Siebter und ging im letzten Spiel durch Lukas Werner früh in Führung, Jan Kasemir glich kurz vor der Pause in Mittelstrimmig aus, nach Wiederanpfiff wurde es eine klare Angelegenheit, Fabian Löw (2), Marlin Janz, Ben Hammen und Jakob Rissel trafen für die Gäste.

JSG Untermosel Winningen – JFV Schieferland 0:2 (0:1). Beim Siebten in Winningen ließ Schieferland, das zuletzt zweimal unentschieden gespielt hatte und so den Vorsprung aufgebraucht hatte, nichts anbrennen – und ließ vor allem keinen Gegentreffer zu, was die halbe Miete war. Ben Rings nach einer knappen halben Stunde und Clemens Hammes nach einer Stunde trafen für den JFV, der nun dem Showdown um Meisterschaft und Rheinlandliga-Aufstieg gegen Hunsrück-Mittelrhein entgegenblickt.

JSG Bremm – JSG Remagen 8:2 (4:0). Mit einem Schützenfest gegen Absteiger Remagen verabschiedete sich Bremm aus der Saison, 37 Punkte heißen Platz sechs. Die Tore im letzten Spiel erzielten Laurin Grünewald (2), Michael Konzen (2), Silas Justen, Oliver Nelius, Maximilian Knapp und Silas Zundel.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

Ahrweiler BC – JFV Rhein-Hunsrück 1:1 (0:0). Der JFV schließt die Saison als Sechster ab, im Spiel beim Siebten ABC verteidigte er die sechs Punkte Vorsprung auf die Gastgeber. Die Gäste verschossen erst einen Elfmeter, gingen dann aber durch einen direkt verwandelten Eckball von Tristan Kürzel in Führung. Kurz vor Schluss gab es aber noch den Ausgleich.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – Spvgg Trier 1:2 (0:0). Durch die Niederlage in Kastellaun gegen den Dritten Spvgg Trier rutschte der JFV noch auf Rang fünf ab, Rheinbreitbach zog durch das 1:0 gegen Metternich noch an der U13 vorbei. Nach zwei Toren für Trier direkt nach der Pause gelang Husein Horo nur noch der Anschlusstreffer. Mit Platz fünf und 48 Punkten aus 26 Spielen kann der JFV dennoch auf eine erfolgreiche Saison im Verbandsoberhaus zurückblicken.

Sportfreunde Eisbachtal – JFV Schieferland 4:0 (2:0). Nach der Niederlage beim Meister Eisbachtal hat Schieferland die Runde auf dem neunten Rang mit 31 Punkten beendet. In Nentershausen war nicht viel zu holen, der Spitzenreiter traf je zweimal pro Halbzeit.