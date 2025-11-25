Schieferländer „Verwaltungsmodus“ wird spät bestraft

Der Blick auf die besten Nachwuchsmannschaften aus der COC-Region und Umgebung, nicht überall wurde am frostigen Wochenende gespielt.
Vereinzelte Absagen auch im überkreislichen Jugendfußball wegen gefrorener Plätze: So fiel die Partie des JFV Vulkaneifel in der A-Junioren-Rheinlandliga bei Wittlicher Tal und die Begegnung der Vulkaneifeler in der B-Jugend-Bezirksliga West genauso aus wie das Spitzenspiel in der D-Jugend-Rheinlandliga zwischen dem JFV Rhein-Hunsrück und der Spvgg Trier.