COC-Jugendfußball Schieferländer „Verwaltungsmodus“ wird spät bestraft 25.11.2025, 10:38 Uhr

i Robert Michael. picture alliance/dpa

Der Blick auf die besten Nachwuchsmannschaften aus der COC-Region und Umgebung, nicht überall wurde am frostigen Wochenende gespielt.

Vereinzelte Absagen auch im überkreislichen Jugendfußball wegen gefrorener Plätze: So fiel die Partie des JFV Vulkaneifel in der A-Junioren-Rheinlandliga bei Wittlicher Tal und die Begegnung der Vulkaneifeler in der B-Jugend-Bezirksliga West genauso aus wie das Spitzenspiel in der D-Jugend-Rheinlandliga zwischen dem JFV Rhein-Hunsrück und der Spvgg Trier.







Artikel teilen

Artikel teilen