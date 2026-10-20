Der Blick auf das Geschehen in den Jugendfußball-Rheinlandligen aus Sicht der Teams aus der Cochem-Zeller Region:
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Die Herbstferien sind vorbei, der Fußball rollt auch wieder in der höchsten rheinländischen Nachwuchsliga bei den A- bis D-Junioren:A-Junioren-Rheinlandliga: JSG Mont Royal Bremm – TuS Schweich 3:1 (0:0). In Reil feierte Mont Royal Bremm den fünften Sieg im achten Spiel und hat sich als Neunter ganz nah an die Top 8, die sich für die Ende Februar beginnende Oberliga qualifizieren, wieder herangepirscht.