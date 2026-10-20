COC-Jugendfußball Schieferländer A-Junioren stürzen den Spitzenreiter Michael Bongard 20.10.2026, 10:47 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück (in Gelb-Schwarz, von links mit Jan Scheifler und Eliah Jakobs) gewann das „Kreis-Duell“ beim JFV Schieferland (von links mit Julius Stolz und Tim Engelke) in Hambuch erwartungsgemäß mit 4:0 und festigte Rang fünf in der D-Junioren-Rheinlandliga. Schieferland bleibt punktlos Letzter. Alfons Benz

Der Blick auf das Geschehen in den Jugendfußball-Rheinlandligen aus Sicht der Teams aus der Cochem-Zeller Region:

Die Herbstferien sind vorbei, der Fußball rollt auch wieder in der höchsten rheinländischen Nachwuchsliga bei den A- bis D-Junioren:A-Junioren-Rheinlandliga: JSG Mont Royal Bremm – TuS Schweich 3:1 (0:0). In Reil feierte Mont Royal Bremm den fünften Sieg im achten Spiel und hat sich als Neunter ganz nah an die Top 8, die sich für die Ende Februar beginnende Oberliga qualifizieren, wieder herangepirscht.







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