Das erste Auswärtsspiel in der Regionalliga-Geschichte der B-Junioren des SC Idar-Oberstein führt direkt zu einem Bundesliga-Nachwuchs. Die Idarer gastieren bei der zweiten Garde des FSV Mainz 05.

Mit viel Rückenwind treten die B-Junioren des SC Idar-Oberstein am Sonntag um 13 Uhr beim 1. FSV Mainz 05 II an. Der deutliche 4:1-Erfolg im ersten Saisonspiel gegen den FC Homburg hat der Mannschaft von Trainer Christian Schwinn Selbstvertrauen gegeben und gezeigt, dass die Jungs in der Regionalliga mithalten können.

„Wie wir aufgetreten sind und gespielt haben, war eine Fortsetzung des Testspiels gegen den Bundesligisten 1. FC Saarbrücken“, war Schwinn sehr angetan von dem Auftritt seiner Mannschaft und fügt an: „Das war schon sehr gut. Trotz allem können wir auch noch einiges besser machen.“

„Wir dürfen uns von diesem Ergebnis nicht blenden lassen. Mainz wird alles daran setzen, sich zu rehabilitieren.“

Christian Schwinn

Während der SC einen gelungenen Start hinlegte, zogen die Mainzer bei TuS Koblenz den Kürzeren: Mit 1:4 unterlag die Zweitvertretung des Bundesligisten am ersten Spieltag und steht nun bereits unter Druck. Genau darin liegt für die Idarer eine Gefahr, wie Schwinn betont: „Wir dürfen uns von diesem Ergebnis nicht blenden lassen. Mainz wird alles daran setzen, sich zu rehabilitieren. Wir wissen aber auch die Qualität der 05er richtig einzuschätzen.“

Die taktische Marschroute des SC dürfte ähnlich aussehen wie in der Vorwoche. „Wir werden immer einen Plan haben, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, sagt der Trainer der Schmuckstädter und ergänzt: „Wir wollen mutig sein und die Chancen, die sich uns bieten, konsequent ausspielen.“

Euphorie mitnehmen an den Bruchweg

Dass das Team dazu in der Lage ist, hat es gegen den FC Homburg bereits unter Beweis gestellt. Nun gilt es, diese Leistung auch auswärts auf den Platz zu bringen. Die Vorzeichen sind also klar: Während Mainz nach dem Fehlstart auf Wiedergutmachung aus ist, möchte der SC die Euphorie des Auftaktsieges nutzen, um weiter zu punkten. „Wir fahren nicht nach Mainz, um die Punkte herzuschenken. Wenn wir diszipliniert auftreten, können wir auch dort bestehen“, lautet die Kampfansage von Schwinn. Gespielt wird im Nachwuchsleistungszentrum der 05er am Bruchwegstadion.